El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cayó este miércoles un 3.2 %, hasta los 83.26 dólares, después de que los inversores conocieran que las reservas de crudo de Estados Unidos volvieron a aumentar, según datos de la Administración de Información Energética (EIA, en inglés).

Al término de la sesión, los contratos del WTI para el mes de diciembre, los de referencia en Estados Unidos, restaron 2.75 dólares respecto al cierre anterior.

Las reservas comerciales de crudo en Estados Unidos aumentaron en 3.38 millones de barriles durante la semana terminada el 13 de noviembre, hasta los 417.8 millones, según los datos publicados hoy por la EIA.

Este dato, que no incluye los barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo, fue mucho mayor que el esperado por los inversores, especialmente después de los acontecimientos geopolíticos, lo que extendió las pérdidas de los futuros del crudo.

Aumento de reservas de crudo

La guerra con Irán y las hostilidades en el estrecho de Ormuz y en el de Bab el-Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, aumentaron el temor a la escasez de petróleo.

La EIA indicó en su informe de noviembre que la oferta mundial de petróleo superó a la demanda por primera vez desde el inicio de la guerra con Irán.

Reacciones a la situación actual

Más allá de Oriente Medio, el secretario de Guerra de EE. UU., Pete Hegseth, consideró durante su visita a Caracas que el acuerdo petrolero con Venezuela quita relevancia al estrecho de Ormuz y, por lo tanto, resta poder a las presiones de Irán.