Vehículos en una estación de combustible. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que los precios de los combustibles esenciales se mantendrán sin variación para la semana del 21 al 27 de noviembre, como parte del congelamiento dispuesto por el Gobierno hasta el día 7 de enero del 2027.

Para mantener el costo de los combustibles congelados durante esta semana el Gobierno destinó 573.5 millones de pesos, habiendo destinado 45,598 millones en lo que va de año. Los precios de los carburantes se mantendrán sin cambios siempre que el subsidio semanal no supere los 1,500 millones de pesos.

Para la semana entrante, el MICM dispuso que la gasolina premium se venda a 362.10 pesos por galón y la regular a 317.50 pesos por galón, ambas mantienen su precio. En tanto, el gasoil regular se comercializará a 270.80 pesos por galón y el óptimo a 322.10 pesos, quedando congelados.

El gas licuado de petróleo (GLP) se ofertará a 135.20 pesos por galón y el gas natural a 43.97 pesos el metro cúbico, ambos sin variación en su precio.

Te puede interesar

Para esta semana el Gobierno está subsidiando a cada galón de gasoil regular con 74.74 pesos, en el gasoil óptimo con 56.13 y al GLP con 49.02 pesos.

Otros bajan

El avtur se comercializará a 303.66 pesos por galón y el kerosene a 342.50 pesos, bajando 29.88 y 33.10 pesos, respectivamente. Asimismo, el fuel oil número 6 se venderá a 166.87 pesos por galón, reduciendo 3.46 pesos, y el fuel oil 1%s a 207.78 pesos, baja 1.35 pesos.