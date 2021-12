$!Estado dominicano asumió deuda con acreedores de concesionarias de carretera a Samaná

Así serán los pagos

El Estado se comprometió a un pago único de US$410,214,841 a las concesionarias como contrapartida a la terminación anticipada del contrato de concesión, firmado en 2001 y con vencimiento al 2038. El contrato ahora se terminará el 22 de diciembre del presente año.

Del citado monto, US$286,123,061 corresponden a Autopistas del Nordeste y US$124,091,780 al Boulevard Turístico del Atlántico.

El Gobierno se comprometió a pagar, a la fecha de la firma del acuerdo, que fue el 9 de diciembre pasado, US$123,124,841, a través de una transferencia bancaria a la cuenta unificada de las concesionarias, destinada al pago de todos los montos financiados por los prestamistas principales y los bonistas.

La suma restante, ascendente a US$287,090,000 se efectuará mediante una emisión de bonos de Hacienda en dólares. Estos provendrán de una reapertura de la emisión con vencimiento en 2026, a ser efectuada a más tardar el 22 de diciembre de 2021.

La lista de acreedores, prestamistas principales, bonistas y agentes de Autopistas del Nordeste y Boulevard Turístico del Atlántico la componen Bank of New York Mellon, Banco Popular Dominicano, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Europeo de Inversiones (BEI), Corporación Andina de Fomento (CAF) y Société de Promotion et de Participation pour la Coopération Economique (Proparco).

Ambas partes además convinieron el traspaso y administración de los activos a la estructura vial del Estado. Estos incluyen equipos de peaje y de computación, mobiliario de oficina, maquinarias y edificaciones.

A más tardar el 5 de enero de 2022, las concesionarias se obligan a realizar un pago de RD$394.8 millones ante la DGII como monto único y total convenido por las deudas tributarias.

Ambas partes acordaron renunciar “para siempre” a cualquier acción o reclamación que tenga su origen en el acuerdo o relacionadas con el contrato de concesión.

Las divergencias que se deriven del acuerdo serán resueltas mediante un arbitraje administrativo por la Asociación Americana de Arbitraje, en Nueva York.