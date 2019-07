$!Expresidente Bolsa de Valores dice dinero que recibió de Odebrecht no está vinculado a sobornos

El economista Gregory Salcedo Llibre explicó este jueves que la asesoría que ofreció a la constructora Odebrecht, por la cual recibió en pago medio millón de dólares, no estuvo relacionada a Punta Catalina ni recibió soborno alguno cuando formó parte de la comisión de evaluación de la licitación para adjudicar la obra.

El profesional renunció este miércoles a la presidencia del Consejo de Directores de la Bolsa de Valores de República Dominicana (BVRD), luego que su nombre fuera mencionado en los presuntos sobornos que la compañía brasileña alegadamente pagó en el país para que le fuera adjudicada la construcción de la Termoeléctrica.

Es la segunda persona que dimite tras su nombre aparecer en la investigación realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que arrojó el dato del pago los US$39 millones para esos fines. El otro fue José Manuel Guzmán Ibarra, quien era subadministrador de Negocios Gubernamentales del Banco del Banco de Reservas.

Salcedo Llibre aseguró, en un documento, que la consulta que brindó a Odebrecht “se centró en la evaluación sobre opciones de financiación y fideicomisos para múltiples proyectos de infraestructura en países de Latinoamérica que necesitaban de inversiones”.

“Fueron basados en un solo contrato de servicios, el cual tenía una estructura estándar consistente en un avance (retainer) de US$500,000 para el inicio e implementación de los servicios y una comisión de éxito de 1.75 % sobre el monto de los proyectos evaluados y ejecutados durante los años 2014-2015”, detalló.

Indicó que desde el 2013 ofrece “consultoría privada externa” a la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) para temas financieros y que ello no lo hacer “estar ligado” a la empresa “por un vínculo de exclusividad o prohibición”. Dijo que ello sería así si se presenta un conflicto de intereses, lo cual afirma no pasó con el caso Odebrecht.

“En el caso específico de Odebrecht, no había ningún conflicto de intereses que impidiera la prestación de servicios de asesoría a dicha empresa en enero de 2014, en razón de que: a) los servicios fueron prestados con posterioridad a la revisión realizada por el equipo de peritos financieros del proceso de licitación (julio 2013) y con la debida consulta de conflictos con la propia CDEEE, como es usual en empresas consultoras; y, b) Los servicios no tenían ninguna relación con el proyecto de Punta Catalina en sentido particular, ni con cualquier otra obra en República Dominicana”, detalló en el documento suministró a Diario Libre.