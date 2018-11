$!Fed se prepara para la última subida de tipos interés de 2018 en diciembre

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos se prepara para la última subida de tipos de interés de 2018 en su próxima reunión en diciembre, según indican las actas del encuentro de noviembre publicadas hoy.

La mayoría de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto de la Fed (FOMC) se mostraron a favor del alza de las tasas de interés “bastante pronto”, siempre y cuando los datos de inflación y mercado laboral coincidieran con las expectativas del organismo federal.

“Casi todos los participantes expresaron que probablemente se justificaría otro aumento en el rango objetivo bastante pronto”, señaló al Fed en ese documento.

Por otro lado, “unos pocos” miembros de la FOMC cuestionaron el calendario de los nuevos aumentos graduales de cara a 2019, aunque no trascendieron más detalles.

En los encuentros sucedidos entre el 7 y el 8 de noviembre, la Fed optó por mantener los tipos de interés entre el 2 % y 2,25 %, después de aumentarlos hasta ese rango en septiembre.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, afirmó ayer que los tipos de interés en EE.UU. están “justo por debajo” de un nivel neutro y, aunque se mostró optimista sobre la economía, matizó que el banco central no sigue un “camino predeterminado” para sus decisiones de política monetaria.

En un discurso en el Economic Club of New York, Powell aseguró que los tipos “aún están en mínimos históricos” y se mantienen “justo por debajo” del rango “que se consideraría neutral para la economía, es decir, que no acelera ni frena el crecimiento”.

Powell predijo que la economía tendrá un “crecimiento continuado y sólido, un bajo desempleo y una inflación cercana al 2 %”, panorama que “gusta mucho” aunque se mostró consciente de que “las cosas a veces resultan ser bastante diferentes respecto a las previsiones más cuidadosas”.

Por su parte, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha criticado repetidamente al banco central de su país por la subida gradual de los tipos de interés.

En una entrevista con el diario The Washington Post este martes, Trump volvió a arremeter contra la Fed al asegurar que representa un “un problema mayor que China” para la economía, y dijo que no está “ni un poco contento” con Powell.

Las críticas de Trump a la Fed han sorprendido en los círculos económicos y financieros de EE.UU., dado el tradicional respeto que todos los gobiernos estadounidenses han tenido respecto a la independencia del banco central.

En lo que va de año, la Fed ha incrementado los tipos de interés en tres ocasiones, como reflejo de la buena salud de la economía estadounidense.