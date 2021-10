$!Federación de comerciantes alerta sobre alza en precio de la libra de cebolla

La Federación de Comerciantes Unión Económica (FCUE) denunció este lunes que en el país hay una supuesta escasez de cebolla, por lo que reiteran que es necesario que el Gobierno autorice a los comerciantes detallistas los permisos de importación, para así evitar una posible alza del producto en los próximos meses.

A través de una nota de prensa, aseguró que no existe abundancia de cebolla en el país y que, de no importarla, su precio podría volver a ser de más de RD$100 la libra.

“No hay cebolla, no hay abundancia de esta. Si no se otorgan los permisos de importación para diciembre, no habrá, y la poca que se venda, tendría un precio superior a los RD$100 la libra, como en tiempos anteriores”, señaló Julio López, presidente de la FCUE.

Dijo que la cebolla el Gobierno la compró a través del Ministerio de Agricultura, el Instituto de Estabilización de Precios (Inespre) y el Banco Agrícola a los productores, y asegura que tienen abundancia de cebolla, sin embargo, “en el comercio mayorista y minorista no tenemos cebolla”.

Indicó que actualmente la cebolla cuesta RD$50 la libra en los colmados y RD$45 en los supermercados, pero que el precio está subiendo constantemente.