Política de EEUU en África no debe ser definida por la guerra fría con China

Justo antes de que la crisis de Covid-19 golpeara África, Mike Pompeo, el secretario de Estado de EEUU, concluyó una gira por el continente en Etiopía. Allí, en declaraciones que se hacen eco de la acusación del ex asesor de seguridad nacional John Bolton de que Beijing estaba usando África para “buscar el dominio global”, les dijo a sus anfitriones que debieran ser “cautelosos con los regímenes autoritarios y sus promesas vacías”. Intentó presentar a China como una potencia que quiere sumir el continente en una maraña de deuda, confiscar sus activos, extraer sus riquezas y suavizar el camino con sobornos. El público debe haber sonreído al pensar que lo que se estaba describiendo no era nuevo; era una situación que había estado presente mucho antes de que China apareciera en escena.

Bajo Donald Trump, EEUU ha considerado a África casi exclusivamente como el escenario de una batalla estratégica e ideológica con China. Esto es ofensivo y contraproducente. El continente de 1.2 mil millones de personas está harto de ser visto como un campo de batalla para cualquiera. Después de siglos en los cuales las potencias occidentales extrajeron esclavos y materias primas de África y libraron guerras subsidiarias en su suelo, los africanos desean sobre todo tener agencia sobre su propio destino. Lo último que quieren del supuesto faro de la democracia es una política definida en términos de una nueva guerra fría.

Sin embargo, eso es lo que tienen. Washington está buscando contrarrestar lo que le gusta presentar como la influencia perniciosa de China en las instituciones africanas. Amenazó con retirar los fondos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África — que ha hecho maravillas durante la pandemia — porque Beijing había ofrecido pagar un nuevo edificio. Además, Washington, increíblemente, eligió el momento en que estábamos en el medio de una crisis de salud global para retirar fondos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), un organismo dirigido por un africano, Tedros Adhanom Ghebreyesus. El ex ministro de Salud de Etiopía se ha quejado de que las críticas dirigidas por EEUU en contra de la organización — que están centradas en su supuesta complicidad en el encubrimiento inicial de China del brote de coronavirus — tienen matices de racismo.

La mayoría de los africanos tienen una opinión positiva con respecto a EEUU, un país que aún ejerce una enorme atracción cultural e ideológica. Una encuesta realizada por Afrobarómetro encontró que el 30 por ciento de las personas veían a EEUU como el mejor modelo de desarrollo para África, frente al 24 por ciento a favor de China y menos para las antiguas potencias coloniales. Numerosas encuestas que muestran el apoyo popular al concepto, si no necesariamente a la práctica, de la democracia multipartidista demuestran la atracción continua de los ideales estadounidenses.

Uno podría haber pensado que esta pandemia mitigaría cualquier entusiasmo por China. Después de todo, un virus que se originó en Wuhan, aunque fue introducido en África principalmente por europeos, ha devastado las economías desde Argelia hasta Zimbabue. La recesión resultante ha ayudado a exponer las enormes obligaciones financieras con Beijing, que ahora tiene aproximadamente una quinta parte de toda la deuda africana. Ben Igbakpa, miembro de la asamblea nacional de Nigeria, ha pedido una investigación sobre los préstamos chinos, que según él se concluyeron en secreto y tienen “tendencias neocoloniales”.

Sin embargo, China ha utilizado la pandemia para mejorar su reputación. Mientras que los estadounidenses y los europeos han sido acusados de acaparar pruebas de diagnóstico y equipos de protección personal, las donaciones masivas de Jack Ma, cofundador de Alibaba, han llegado a los 54 países del continente africano. EEUU ha sido cauteloso sobre renunciar a la propiedad intelectual de una posible vacuna Covid-19. Por el contrario, el presidente Xi Jinping de China, le dijo a la asamblea general de la OMS que cualquier vacuna desarrollada en China se pondría a disposición automáticamente en África. Además prometió US$2 mil millones para ayudar a combatir el virus en los países en desarrollo.

Es fácil hablar. EEUU continúa haciendo una contribución mucho mayor a la salud africana que China a través del gobierno y a través de fundaciones como la de Bill y Melinda Gates. Sin embargo, de alguna manera, China ha logrado aparentar que está haciendo más.

La democracia estadounidense tampoco se ha cubierto de gloria, dice Lidet Tadesse Shiferaw, un escritor etíope. La respuesta caótica e irregular al coronavirus por parte de EEUU y el Reino Unido ha debilitado la fe en las instituciones democráticas occidentales. En un artículo en Global Times, un portavoz del partido comunista chino, el economista keniano Mark Kapchanga va más allá, argumentando que el estado de desarrollo de China ofrece un mejor camino para África que la democracia occidental.

Esto no es cierto, sin embargo, no es difícil encontrar pruebas de que China está ganando terreno. Su comercio con África es más de cuatro veces mayor que el de EEUU. Más africanos estudian en China que en EEUU. Y cuando se trata de conectar el continente, Huawei de China no tiene una competencia seria. Lo que sea que esté haciendo EEUU por África, no está haciendo suficiente.