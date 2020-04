$!Venezuela enfrenta amenaza de una catástrofe provocada por el coronavirus

En una encuesta realizada por Médicos Unidos de Venezuela, una organización no gubernamental local, un tercio de los encuestados en hospitales públicos dijeron que no tenían agua limpia y otro 43 por ciento dijo que el suministro era intermitente. Aproximadamente el 57 por ciento dijo que no tenía medicamentos para tratar los síntomas de COVID-19 y el 26 por ciento dijo que dichos medicamentos — junto con el equipamiento básico — eran escasos.

