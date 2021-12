Hasta ayer, un total de 502,360 vehículos ya tienen su impuesto de circulación vehicular (marbete) 2021-2022 renovados, de acuerdo a los datos suministrados a Diario Libre por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

La DGII informó en octubre de este año que 1,550,776 vehículos están hábiles para renovar el marbete, lo que significa que el 67.60 % no ha renovado el impuesto.

Con los conductores que ya han cumplido con la renovación, la DGII ha recaudado RD$850,009,500. La institución tiene proyectado recaudar RD$2,381.7 millones.

La DGII ha mantenido invariables los valores del marbete con relación al periodo anterior. Para los vehículos fabricados hasta el año 2016 el costo es de RD$1,500 y del 2017 en adelante de RD$3,000.

Para la renovación están disponibles 30 entidades financieras con 720 sucursales, distribuidas en toda la geografía nacional, así como en las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Montecristi, y de Sánchez, provincia Samaná, hasta el lunes 31 de enero de 2022, según datos publicados por la DGII.

La DGII informó, además, que los ciudadanos pueden renovar el marbete de manera electrónica a través de su página web. Esta opción estará disponible hasta el domingo 16 de enero de 2022.

Recargos

La DGII advirtió en su momento que el recargo por no renovación durante el plazo establecido es de RD$2,000 a vehículos que no renueven antes del 31 de enero del próximo año; RD$2,100 a vehículos que no renovaron el marbete 2020-2021 y RD$3,100 a vehículos que no renovaron el marbete 2019-2020 y años anteriores.