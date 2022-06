ABA considera adecuadas las medidas monetarias del Banco Central para controlar la inflación

La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) consideró este miércoles como "adecuadas y oportunas" las medidas monetarias adoptadas por el Banco Central para controlar la inflación.

La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana consideró como adecuadas y oportunas las medidas monetarias adoptadas por el Banco Central, bajo el entendido de que uno de sus principales motivos es el control de la inflación.

La ABA expresó que la acumulación de dos choques de relevancia como la pandemia y la guerra de Rusia con Ucrania ha colocado al mundo en una situación inflacionaria que no ocurría en las últimas décadas, tornándose en un panorama complejo, volátil e incierto.

En ese orden, recordó que recientemente la Reserva Federal de Estados Unidos de América aprobó la mayor subida de tipos de interés en 22 años para contener la inflación y prevé seguir elevando en el presente año.

Expuso que, en ese contexto global, las economías están abocadas a tratar de controlar la inflación, por los perjuicios que se derivan tanto en las personas como en las actividades empresariales. “Latinoamérica y nuestro país no son la excepción. La mayoría de los bancos centrales de la región han realizado aumentos significativos en sus tasas de política monetaria, especialmente los que siguen el modelo de metas de inflación”, agregó.

El gremio explicó que, definitivamente, el canal de transmisión de esta medida se verifica a través de las tasas de interés bancarías, tanto activas como pasivas, que los bancos están obligados a ajustar en la medida que se vayan renovando dichas operaciones, siempre considerando las particularidades y características de cada actividad. Apuntó que lo anteriormente expuesto, estará siempre alineado con las señales de la política monetaria orientadas a controlar la inflación y que la economía crezca en función de su potencial, de manera que se pueda preservar la certidumbre para sortear con éxito esta difícil coyuntura internacional.

La ABA indicó que el sector bancario está dispuesto a seguir apoyando a los sectores productivos, incluyendo a las pequeñas y medianas empresas en estos nuevos escenarios, donde debe prevalecer la prudencia, la gestión integral de riesgos y el acompañamiento, para que el crédito siga jugando un rol relevante en la generación de riqueza y empleo.