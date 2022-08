La pandemia elevó pobreza monetaria en RD; ingreso mensual real per cápita retrocedió

El ingreso real per cápita se vio afectado por la inflación. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

En el último decenio, la pobreza monetaria en República Dominicana había mostrado una incidencia decreciente, pero en 2020 y 2021 se registraron aumentos derivados del COVID-19. Durante el año pasado, 72,118 personas adicionales se encontraban debajo de la línea de pobreza monetaria general.

De acuerdo a un análisis divulgado ayer por el Ministerio de Economía, sobre el desempeño económico y social del país durante el año pasado, el ingreso mensual nominal per cápita mostró un aumento de 5.1 %, al pasar de 11,554 pesos en 2020 a 12,147 en 2021, pero el ingreso real per cápita se vio afectado por la inflación de 8.5 % durante el año pasado, por lo que el ingreso mensual real per cápita continuó el retroceso iniciado el año anterior y se situó en 11,112 pesos, menor a los 11,889 pesos en 2020. En términos porcentuales la pérdida fue de 6.5 %.

El informe agrega que, aunque en 2021 la actividad económica y el empleo experimentaron una recuperación progresiva trimestre tras trimestre, y se implementaron distintas políticas de protección social no contributiva que mitigaron la pobreza, de manera simultánea los ingresos reales de los hogares se vieron afectados por un aumento sustancial de la inflación, lo que ocasionó un incremento neto de 0.49 puntos porcentuales (p.p.) en la tasa de pobreza monetaria, la cual alcanzó el 23.8 %.

En el caso de la pobreza monetaria extrema, sin embargo, se presentó una disminución de 0.4 p.p., al pasar de 3.5 % en 2020, a 3.1 % en 2021; esto es, en términos absolutos, unas 43,713 personas salieron de la pobreza monetaria extrema.

El documento también observa que en 2021, la tasa de pobreza general se hubiera situado en 26.72 % de no ser por las transferencias monetarias gubernamentales (2.87 p.p. menos), lo que representa, en términos absolutos, que 302,365 personas mantuvieron ingresos por encima de la línea de pobreza por efecto de dichas transferencias.

Mujeres, más afectadas

La publicación indica que, de forma similar a años anteriores, la incidencia de la pobreza monetaria afectó más a las mujeres.

Señala que la recuperación económica ha sido más lenta para ellas, lo que se evidencia en una incidencia de la pobreza que se elevó de 24.6 % en 2020 a 25.8 % en 2021; en cambio, la tasa de pobreza monetaria masculina disminuyó en 0.2 puntos porcentuales, al pasar de 22.0 % en 2020 a 21.8 % en 2021.

La región Sur, la más sentida

Por zona de residencia, las tasas de pobreza monetaria general en la zonas urbana y rural aumentaron en 0.5 p.p. y 0.7 p.p., respectivamente, mientras que las tasas de pobreza extrema para ambas zonas disminuyeron en 0.5 p.p.

El mayor aumento de la pobreza monetaria general se presentó en la macrorregión Sur, donde pasó de 28.8 % en 2021 a 31.8 % en 2021. En cambio, la macrorregión Este fue la única que presentó una disminución, de 3.2 p.p., debido a la importante recuperación del empleo registrada.