Jefe de Banco Mundial dice que no dimitirá tras ser acusado de escéptico del cambio climático

El presidente del Banco Mundial, David Malpass, acusado en los últimos días de ser un escéptico del cambio climático, aseguró este viernes en una entrevista en línea que no tenía intención de dejar su cargo, rechazando nuevamente los señalamientos en su contra.

"No renunciaré y no lo he considerado", respondió Malpass, interrogado por el medio Politico, y agregó que "ninguno" de los estados miembros de la institución internacional ha pedido su salida. El jefe del Banco Mundial está bajo fuego por no reconocer el papel de los combustibles fósiles en el calentamiento global, durante una mesa redonda el martes organizada por el New York Times.

Malpass dijo ayer en declaraciones a una televisión que está de acuerdo en que el cambio climático es producto del ser humano al quemar combustibles fósiles, y afirmó que no es un negacionista de la crisis climática, tras recibir críticas por evadir el asunto.

El ejecutivo fue diana de fuertes críticas después de que en un panel de discusión el pasado martes evitara en varias ocasiones responder si reconocía el consenso científico de que los humanos que quemaban combustibles fósiles estaban “calentando el planeta rápida y peligrosamente”.

Dijo entonces: “Ni siquiera lo sé, no soy científico y esa no es una pregunta”, en un panel celebrado por The New York Times en la Semana del Clima en la ciudad de Nueva York, y esas palabras provocaron que algunos activistas climáticos reclamaran su renuncia.

