El Gobierno justifica préstamos y exhibe los números del 2022

El presidente Luis Abinader justificó ayer la cantidad de préstamos tomados en su gestión al indicar que fueron debido a la crisis que provocó la pandemia, pero que los gobiernos pasados los pidieron sin justificación y en momento en que la economía estaba en su mejor época.

Sin embargo, expresó que su gestión ha reducido la deuda en términos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB). “¿Qué hemos hecho nosotros? Reducir la deuda en los momentos más difíciles, cuando sí tuvimos que tomar deuda para la pandemia”, dijo Abinader.

"“¿Para qué tomaron muchas deudas? No había pandemia, estábamos en los mejores momentos”" Luis Abinader sobre préstamos PLD “

El jefe de Estado se refiere a que la deuda pública del sector no financiero bajó de 50.4 % del PIB en 2021 a 45.8 % en 2022, lo que representa una reducción interanual de 4.7 %.

Durante una rueda de prensa para mostrar los resultados macroeconómicos de su gestión en 2022, el jefe de Estado expresó: “Todos los gobiernos -búsquese los gobiernos pasados- aumentaron la deuda en más de un 10 del PIB %. Cada uno de esos gobiernos”. Esas subidas han sido relativamente al tamaño de la economía, aclaró el gobernante.

“¿Para qué tomaron muchas deudas? No había pandemia, estábamos en los mejores momentos”, se preguntó y a la vez se respondió Abinader, refiriéndose a que la oposición la subió sin pandemia, pero su administración la bajó con la crisis sanitaria y el conflicto Rusia-Ucrania.

“¿Para qué? Esa es la pregunta que a ellos se les hace difícil responder”, agregó el mandatario al responder preguntas de los periodistas durante una rueda de prensa en el Palacio.

Abinader se acompañó de los ministros Jochi Vicente, Hacienda; Pável Isa, Economía, y Joel Santos, de la Presidencia para ostentar los resultados macroeconómicos del 2022 y las proyecciones del 2023 y 2024.

La economía creció un 5 % en 2022 y la proyección del Banco Mundial para este 2023 y 2024 es de 4.9 %. Un crecimiento que se debe al optimismo de pequeños y grandes negocios, según destacó el ministro Pavel Isa.

En 2022, la inversión pública rondó los RD$158,000 millones, equivalente a 2.5 % del PIB, los cuales se invirtieron en 450 proyectos de obras públicas, unos 79 más que en 2021, indicó.

Como resultados de ese dinamismo, se pasó de 4.56 millones de empleos a 4.66 millones, agregó el funcionario.

Se generaron 51,292 empleos formales y se perdieron 16,565 informales. y sobre la inflación, de 8.50 % en 2021 pasó a 7.83 % en 2022.

El Gobierno presume que República Dominicana es el cuarto país con mejor inflación. Eso provocó que la incidencia de la pobreza monetaria se redujera entre 1.6 y 1.8 puntos porcentuales.

Isa detalló que las divisas aumentaron el año pasado en más de US$5,000 millones, como resultados de las exportaciones y el turismo.

José Manuel -Jochi- Vicente, ministro de Hacienda, dijo que el Gobierno accionó con el manejo prudente del gasto, lo que contribuyó a la rápida respuesta a los daños dejados por los fenómenos naturales que afectaron el país.

Expuso que el año pasado, el Gobierno aprobó un 18.8 % del PIB y, debido a la eficiencia del gasto, se añadió un 1.4 % a subsidios extraordinarios para enfrentar la inflación causa por la guerra Rusia-Ucrania.

Los ingresos fueron de RD$955,996 millones, equivalente a un 15.3 % PIB. La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) recaudó RD$656,822 millones y la de Aduanas (DGA) RD$230,911 millones, un 8.1 % y 20.3 % más que en 2021.

Además, precisó que se destinaron RD$85,922 millones para amortiguar el alza de los combustibles y alimentos y para expandir los programas sociales.

Vicente recordó la calificación de BB que otorgó al país la agencia Standard & Poor’s, lo que la posiciona dentro de las naciones de América Latina que ha mejorado el perfil de riesgo en medio de la incertidumbre que rodea la economía mundial.

Retiro de Germán Brito en 2024

Diario Libre aprovechó el momento para saber la opinión de Abinader sobre el retiro de la procuradora Miriam Germán Brito en 2024. “Bueno, esa es la decisión de doña Miriam, que nosotros tenemos que respetar”, sostuvo el mandatario. En una entrevista con este medio, Germán Brito expresó: “Yo no aspiro a nada después de este... si es que llego o me dejan llegar hasta el final... de este periodo. Si mi salud y todas mis cosas me lo permiten, yo entrego al nuevo gobierno, en el 24. Tengo 74 años y entonces tendré 76, y tanto no se puede”.