La DGII advierte que no habrá prórroga para renovar el marbete

El titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), Luis Valdez, advirtió ayer que luego de vencido el plazo establecido para la renovación del Impuesto de Circulación de Vehículos (marbete), la DGII no dará prórroga para continuar el proceso.

"En los tres años que tenemos en la institución no ha habido prórroga y no va haber prórroga. Repito: No hay prórroga, porque no tenemos razón para dar prórroga para renovar el marbete", enfatizó el funcionario.

El 17 de octubre del 2023 se inició el periodo de renovación del marbete 2023-2024, para 1,770,261 vehículos hábiles y una recaudación estimada de 2,881,804,500 pesos.

Los valores del Impuesto de Circulación Vehicular permanecen invariables con respecto al periodo anterior: 1,500 pesos para los vehículos fabricados hasta el año 2018 y 3,000 pesos para los vehículos fabricados del 2019, inclusive, en adelante.

El titular de la DGII informó que cerca del 52 % de los vehículos elegibles para renovar el marbete ha cumplido con este proceso.

Se vencerá el plazo

"Quedan muchos días; hasta el 14 estamos a través de la página y las instituciones financieras y hasta el 31 de este mes lo podrán hacer en las administraciones locales de la institución. Estamos dentro de los parámetros normales. La gente, desgraciadamente, deja las cosas para último", expresó Valdez.

Para la renovación están disponibles 44 entidades financieras, con 787 sucursales distribuidas en toda la geografía nacional; así como en las colecturías de la DGII de Villa Vásquez, provincia Montecristi, y de Sánchez, provincia Samaná, hasta el martes 31 de enero de 2024."

"Por favor, no nos hagan tener aglomeraciones a partir del día 15 al 31 de enero en las administraciones locales. Renueven ahora en los bancos, en las instituciones financieras, renueven a través de la página, renueven a través de su celular con la app móvil de la institución, renueven a tiempo. Señores, no lo dejen para último", insistió Valdez.