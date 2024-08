Wall Street se debate sobre si habrá una reunión de emergencia de la Fed por las caídas

Los mercados están debatiéndose entre la posibilidad o no de una posible reunión de emergencia de la Reserva Federal para anunciar un hipotético recorte de tipos de interés antes de lo previsto, algo que no ocurre desde marzo de 2020.



Austan Goolsbee, presidente de la Reserva Federal de Chicago, no quiso responder hoy directamente sobre si es posible una reunión de emergencia en los próximos días, pero aseguró que si los datos de inflación, empleo o crecimiento se deterioran y es necesario los gobernadores de la Fed "lo vamos a arreglar".



En entrevista con CNBC, Goolsbee opinó que la política restrictiva que está llevando a cabo el Emisor está justificada en momento de sobrecalentamiento económico y eso no es lo que está ocurriendo de acuerdo a los datos macroeconómicos con datos de desempleo más débiles de lo esperado.



El pasado viernes el Gobierno estadounidense anunció que la tasa de desempleo en julio subió al 4,3 %, a su nivel más alto desde octubre de 2021 y por encima de lo esperado por los analistas.



Esto hizo que se cumpliera la llamada "regla Sahm", una medida sobre la recesión que indica que la economía estadounidense está abocada a ello cuando la media de tres meses supera en medio punto, el dato más bajo en los doce meses previos.



Varios analistas y economistas influyentes creen que la Fed ha esperado demasiado para abordar una primera bajada de los tipos este año desde el máximo en más de dos décadas del 5,25-5,5 %.



"Vamos a mirar atrás y darnos cuenta que esperamos demasiado tiempo", indicó el economista jefe de JP Morgan, Michael Feroli, al The New York Times.



El economista de la prestigiosa Wharton School Jeremy Siegel pidió a la Fed anunciar una reunión de emergencia para abordar una bajada de los tipos de 75 puntos básicos, pese a que normalmente el ritmo de reducción esperado por el Banco Central es de 25 puntos básicos.



"Las tasas de los fondos de la Fed deberían estar ahora mismo entre el 3,5 y el 4 %", aseguró en el economista a CNBC.



Los miedos sobre la posible recesión en Estados Unidos, que mantiene un ritmo de crecimiento por encima del 2 %, con una inflación moderándose hacia el 2,5 % (medio punto por encima del objetivo), han arrastrado este lunes los mercados asiáticos, que también están sufriendo la fortaleza del dólar, con el Nikkei perdiendo más del 12 % de su cotización.



Wall Street abrió este lunes con fuertes caídas del 2,5 % en el Dow Jones y de alrededor del 3 % en el selectivo tecnológico Nasdaq.

