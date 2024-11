Banreservas continúa su expansión con la inauguración de cuatro oficinas comerciales en el país

Banreservas continúa su proceso de expansión en el territorio nacional con la inauguración de cuatro oficinas comerciales en diferentes localidades, en respuesta a la creciente demanda de productos y servicios financieros, y para garantizar la inclusión financiera en más comunidades del país.

Las nuevas oficinas están ubicadas en los municipios de Matanzas (Peravia), San Gregorio de Nigua (San Cristóbal), Guerra (Santo Domingo Este) y La Victoria (Santo Domingo Norte).

Estas serán claves para que los ciudadanos accedan a servicios bancarios esenciales, como cuentas de ahorro, préstamos y productos financieros diseñados para mejorar la calidad de vida y el bienestar de los clientes, destacó la institución en una nota de prensa.

"Con la inclusión financiera, que es mucho más que abrir nuevas sucursales, queremos dar a todos los dominicanos la oportunidad de crecer, prosperar y cumplir sus sueños mediante el acceso a productos bancarios diseñados para satisfacer sus necesidades específicas", expresó Samuel Pereyra, presidente ejecutivo de Banreservas, durante la inauguración de la oficina en Matanzas, provincia Peravia.

RD$342 millones en cartera activa

Pereyra explicó que estas cuatro oficinas están atendiendo actualmente a cerca de 10,000 clientes, con una cartera activa de 342 millones de pesos y una cartera pasiva de 383 millones de pesos.

Detalló que, en la región sur, entre 2020 y 2024, Banreservas otorgó 303,125 financiamientos por un total de 38,753 millones de pesos, lo que demuestra la confianza mutua entre los habitantes de esa zona geográfica y el banco de todos los dominicanos.

"Estas cifras reflejan la confianza que las comunidades depositan en el banco. Es un incremento que nos enorgullece, porque evidencia el firme compromiso de Banreservas en apoyar proyectos agrícolas y de infraestructura, esenciales para el desarrollo económico y el crecimiento equitativo de esta región", añadió Pereyra.

Apoyo a emprendedores

Pereyra señaló que las cuatro oficinas se convierten en puntos de acceso a productos financieros y, al mismo tiempo, en espacios de apoyo para emprendedores, ofreciendo créditos con tasas competitivas y condiciones accesibles, entre otras facilidades.

Además, brindan una asesoría cercana y personalizada, con el propósito de ayudar a las familias y a los emprendedores a mejorar su calidad de vida e invertir en su futuro.

Entre los servicios que se ofrecerán, destacan la disponibilidad de cajeros automáticos para mayor accesibilidad y la implementación de tecnología moderna para garantizar comodidad y eficiencia en el servicio.

Horario de servicios

En particular, la oficina de Nigua está equipada con tres posiciones de cajeros y un cajero automático, con un horario de servicio de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., y los sábados, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. La oficina está liderada por Esmirna Cabrera, quien, junto con su equipo de 10 colaboradores, está comprometida a ofrecer una atención excepcional a la comunidad.

La oficina de Matanzas, por su parte, tiene un horario similar y cuenta con un equipo de 13 colaboradores, incluyendo tres gestores, con cinco posiciones de cajeros y un cajero automático. Su gerente, José Manuel Bernabé Tejeda, tiene el enorme compromiso de garantizar una atención personalizada y eficiente.

La presencia de Banreservas en estas localidades refleja el compromiso continuo del banco por contribuir al desarrollo económico local, generar empleos y ofrecer oportunidades a los emprendedores. Con estas aperturas, Banreservas sigue trabajando para reducir las barreras y abrir más puertas de oportunidades para todos los dominicanos, especialmente en las comunidades rurales y suburbanas.