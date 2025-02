Wall Street abre en rojo ante la amenaza de guerra comercial tras los aranceles de Trump

Wall Street abrió en rojo este lunes en la primera sesión de la Bolsa de Nueva York tras el anuncio de los aranceles del 25 % que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha impuesto a los productos de México y Canadá, así como del 10 % para las importaciones procedentes de China, y que entrarán en vigor el martes.



Al toque de campana, el Dow Jones de Industriales perdía un 1.08 %, hasta los 44,061 puntos (una caída de 482 unidades con respecto al cierre del viernes); el selectivo S&P 500 hacía lo propio en un -1.35 %, hasta las 5,959 unidades, y el tecnológico Nasdaq retrocedía un 1.65 %, hasta los 19,311 puntos (315 menos que en la última sesión).



Las empresas fabricantes de automóviles fueron algunas de las más perjudicadas en al arranque de jornada: General Motors (-5,66 %), Stellantis (-5.29 %) o Ford (-3.85 %), así como compañías de suministro tecnológico para vehículos como Aptiv (-8.85 %) o la de motores Cummins (-2.7 %). Por su parte, Tesla también se desplomaba en torno al 6 %.



Trump reconoció este domingo que los aranceles causarán "dolor" a Estados Unidos, pero los justificó en que el resultado "merecerá el precio a pagar".



"¿Habrá algo de dolor? Sí, quizás (¡y quizás no!). Pero haremos EE. UU. grande de nuevo y todo merecerá el precio a pagar", escribió el mandatario en mayúsculas en su red Truth Social, e instó a sus tres mayores socios a "hacer su producto en EE. UU. y no habrá aranceles".



Asimismo, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, informó este fin de semana que Canadá adoptará represalias y gravará también con un 25 % a los productos estadounidenses.



Mientras que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, aseguró este sábado en un acto público que la imposición de aranceles no le preocupa porque "la economía de México" está muy fuerte, muy sólida", pese a que las exportaciones de su país a EE.UU. supusieron en 2023 casi el 30 % del PIB mexicano, según el Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO).



Los aranceles a México y Canadá -países a los que Trump acusa de no controlar su frontera en sus flujos migratorios ni en los de drogas como el fentanilo- torpedean así el tratado de libre comercio entre los tres países norteamericanos existente desde hace 30 años.



Todo este contexto de incertidumbre está generando en los inversores temores de una guerra comercial que interrumpiría cadenas de suministro globales y podría reavivar la inflación, desacelerando la economía de las naciones implicadas.



Entre otras empresas que notaron los estragos en la apertura de la nueva política arancelaria de Trump están también Constellation Brands, un gran importador de alcohol de México, que cayó un 5 %, o Chipotle, que recibe aguacates desde México, cuyas acciones perdieron aproximadamente un 2 %.



Esta semana también más de 120 empresas del S&P 500 están listas para informar de sus resultados, incluidas las tecnológicas Alphabet, Amazon o Palantir.



Además, el informe de nóminas no agrícolas de enero se publicará el viernes y los economistas encuestados por Dow Jones esperan que se agregarán 175,000 puestos de trabajo el mes pasado.



En cuanto a los sectores, los que más caían en el arranque de hoy eran el tecnológico (-2.8 %) y el de bienes no esenciales (-2.77 %), seguidos por el industrial (-1.92 %) y el financiero (-1.85 %).



Entre las 30 mayores cotizadas del Dow destacaba la subida de Procter & Gamble (1.67 %) y Verizon (0.85 %), con las mayores pérdidas para Nvidia (-5.09 %), Nike (-4.28 %), Apple (-3.43 %) y Caterpillar (-2.72 %).

EFE Fehaciente, fidedigno y fácil. Agencia de noticias multimedia en español.