La UE dice que su inversión en Latinoamérica no es contra China sino por defender valores

La alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y de Seguridad, Kaja Kallas, afirmó este lunes que las inversiones que la UE realiza en América Latina y el Caribe no pretenden ir contra China, país muy presente en la región, sino defender "valores e intereses comunes".



"No se trata de contrarrestar a China, sino de defender nuestros valores e intereses comunes. Valoramos nuestra asociación con América Latina y el Caribe por derecho propio", aseguró Kallas en una conferencia en el Parlamento Europeo organizada por la Fundación Euroamérica.



Kallas recalcó que la región es un "socio indispensable en el mundo actual", además de ser una potencia cultural y democrática, albergar la biodiversidad más rica del planeta con la mitad de los bosques tropicales del mundo, y ser un aliado clave en la lucha contra el cambio climático y rico en materias primas críticas, dijo.



La política estonia aseguró que la asistencia prevista esta semana de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a la cumbre de la Comunidad Caribeña (Caricom) que va a tener lugar en Barbados es "importante" en "un mundo rápido, cambiante y complejo".



"Compartimos un compromiso de valores que no son sólo europeos, sino universales: la democracia, los derechos humanos, el orden internacional basado en normas", repasó Kallas, que agregó que también tienen en común el "perseguir nuestros propios intereses al tiempo que obtenemos lo mejor posible de las asociaciones".



"En Europa, lo llamamos autonomía estratégica. En América Latina y el Caribe lo llamáis soberanía. Pero queremos decir lo mismo. No queremos dependencias. No creemos en las esferas de influencia", destacó.



La jefa de la diplomacia comunitaria rechazó un mundo dividido en bloques y "cada vez más dominado por la idea de acuerdos y transacciones a corto plazo": "La UE será firme y pragmática en la defensa de sus intereses y valores, pero creemos que la mejor manera de hacerlo es a través de asociaciones a largo plazo con socios fiables y de confianza en tiempos inciertos", apostilló.



Recordó que la UE es el mayor inversor en América Latina y el Caribe (representa el 36 % del total), así como su tercer socio comercial y el principal donante de ayuda.



A su vez, puso de relieve que la UE es "una de las economías más abiertas del mundo", con más del 70 % de las importaciones libres de aranceles.



"Creemos en asociaciones económicas justas y mutuamente beneficiosas", subrayó.



Kallas indicó que "la triple transición ecológica, digital y justa" es "el núcleo" de la colaboración entre las dos regiones, la cual está "profundamente arraigada" en los acuerdos de comercio e inversión, y es la "piedra angular" de la iniciativa Global Gateway de la UE, dedicada a impulsar infraestructuras sostenibles en todo el mundo.



"La democracia es la piedra angular de nuestras alianzas; la democracia, los derechos humanos y la buena gobernanza son nuestra fuerza", señaló, pero advirtió de que la democracia "se enfrenta a enemigos en todo el mundo, ya sea en la corrupción o en la desinformación, especialmente en las plataformas de las redes sociales, y existe una polarización política extrema".



Aludió en concreto a Venezuela, donde las autoridades han perdido a su juicio una "oportunidad clave para respetar la voluntad popular y asegurar una transición democrática con garantías para todos", ya que los resultados de las elecciones de julio pasado en las que el presidente, Nicolás Maduro, salió reelegido, "no fueron creíbles".



Por esa razón, Kallas aseguró que la UE está junto a "todos aquellos que defienden los valores democráticos".



"Seguiremos trabajando con todos los venezolanos, socios regionales e internacionales para fomentar el diálogo y una salida democrática a la crisis. La democracia y el Estado de derecho no son sólo lo que somos, también son buenos para los negocios", concluyó.

