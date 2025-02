Limitan la venta de dólares al público por una alta demanda

En el país no hay una escasez de dólares, sino una limitación en las transacciones al público. Esta es una situación recurrente cada año, especialmente cuando la economía empieza a estabilizarse tras el alto gasto durante las festividades de diciembre, lo que eleva la demanda por encima de la oferta.

A través de un recorrido por distintas entidades financieras se confirmó la denuncia de las asociaciones empresariales sobre la baja disponibilidad de dólares en el mercado local. En la mayoría de las sucursales visitadas, el acceso a información sobre la venta de divisas estuvo condicionado a ser cliente del banco.

"Te voy a confirmar si hay" o "Solo puedo cambiar hasta 1,000 dólares por el poco flujo y las fluctuaciones de la tasa" son algunas de las respuestas de los cajeros de bancos múltiples y asociaciones sobre la disponibilidad de la divisa para la venta.

El tipo de cambio promedio entre bancos múltiples y asociaciones de ahorros y préstamos se situó en 62.25 pesos por dólar ayer. Sin embargo, al consultar sobre la venta de la moneda extranjera, los límites variaron según la entidad: algunas permitían un máximo de 1,000 dólares por cliente por día, mientras que otras autorizaban transacciones de hasta 5,000 dólares.

En dos de las visitas se constató que no había dólares para la venta. La encargada de caja explicó que no le quedaba la divisa y que el proceso de reposición se solicita al Banco Central, por lo que no tenía una fecha específica en la que volverían a disponer de la moneda estadounidense.

El sector de los agentes de cambio también reflejó restricciones similares. En varios puntos de venta se registró poco dinamismo.

¿Por qué ocurre?

De acuerdo con la presidenta de la Asociación Dominicana de Intermediarios Cambiarios (Adocambio), Clarisa Martínez, la razón por la que entre diciembre y enero la demanda de dólares es mayor que la oferta es debido a factores internacionales. De hecho, explicó que el país depende en gran medida de las importaciones, por lo que se requiere convertir pesos en dólares.

"En esta época generalmente pasa esto porque se van cumpliendo los plazos de pago de las compras de fin de año. Sabes que los importadores tienen un plazo y, al vencerse, deben pagar, lo que incrementa la demanda de dólares", indicó.

También está el factor de Estados Unidos: la inflación y el crecimiento económico de ese país tienen un impacto significativo en la economía local, ya que es un socio comercial clave.

Entre los aspectos a considerar, Adocambio también señaló la depreciación de la moneda local, lo que obliga a las entidades financieras a entregar más dólares por menos pesos.

Aunque en el país la inflación se ha mantenido controlada, en las economías internacionales no ha ocurrido lo mismo. Esto también ha impactado los precios del petróleo y otros productos esenciales para la producción de bienes y servicios.