Wall Street abre en terreno mixto tras del sobresalto del lunes por el temor a la recesión

Wall Street abrió este martes en terreno mixto y su principal indicador, el Dow Jones, bajaba un 0.38 %, hasta los 41.750 puntos, en un ambiente más sereno después de que los temores de recesión en EE.UU. de la jornada anterior causaran una sacudida en los mercados.



Diez minutos después del toque de campana, el selectivo S&P 500 bajaba un ligero 0.06 %, hasta los 5.611 enteros; mientras que el tecnológico Nasdaq crecía un 0.5 %, hasta situarse en 17,554 puntos.



El Nasdaq era el que más se recuperaba al inicio de sesión, después de que tuviera el lunes su peor día desde septiembre de 2022, con una caída del 4 %.



Las acciones parecen estar recuperando terreno tras la sesión volátil del lunes marcada por el miedo a una recesión en Estados Unidos después de que el presidente, Donald Trump, no la descartara en una entrevista con Fox News.



El domingo, Trump, preguntado por su opinión ante algunos datos que apuntan a una recesión, dijo que no quería hacer predicciones pero anticipó un "periodo de transición" económica debido a los aranceles que su Gobierno ha impuesto -y luego congelado o vuelto a imponer- a los bienes de otros países.



El hecho de que el presidente estadounidense eludiera reconocer una posible recesión encendió las alarmas de los mercados, si bien dos de sus altos cargos, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, y el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca, Kevin Hassett, opinaron que esa coyuntura no se producirá.



Los inversores están pendientes de los informes económicos que se publicarán a finales de semana. Tanto el índice de precios al consumidor de febrero como el índice de precios al productor aportarán más pistas sobre el estado de la economía estadounidense.



Los sectores que amanecían con más pérdidas eran el industrial y el sanitario, con una bajada del 0.77 % y del 0.62 %, respectivamente; mientras que las mayores subidas eran para el de bienes no esenciales (0.64 %) y el tecnológico (0.37%)



Entre las 30 cotizadas del Dow Jones destacaba las caídas de Verizon (-7.33 %), Walt Disney (-2.49 %) y Nike (-1.89 %); frente a las ganancias de Nvidia (3.22 %), Amazon (1.53 %) y Goldman Sachs (0.92 %).



A esa hora, el petróleo de Texas ganaba un 1.2 %, hasta los 66,82 dólares el barril.

