Laura Alfaro, nueva economista jefa y consejera económica del BID

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) nombró este martes a la costarricense Laura Alfaro como nueva economista jefa y consejera económica del organismo.

Alfaro (San José, 1972) fue elegida en sustitución de Eric Parrado, quien fue nombrado director general de BID Invest para Centroamérica, México, Panamá, República Dominicana y Haití.

Con este nuevo nombramiento, el Banco busca, según dice, "fortalecer el liderazgo del Departamento de Investigación del BID frente a los desafíos estructurales de América Latina y el Caribe, incluyendo la productividad, la competitividad, el crecimiento impulsado por el sector privado, la inteligencia artificial, la sostenibilidad fiscal y la inclusión financiera".

"Estamos muy contentos con el nombramiento de Laura, que coincide con la fase de implementación de IDBImpact+, una nueva etapa para nuestro Departamento de Investigación en el Grupo BID", afirmó el presidente del organismo, el brasileño Ilan Goldfajn, quien subrayó que el conocimiento económico es clave para integrar la investigación con las operaciones en el terreno.

La nueva economista jefa se mostró "entusiasmada" con su nombramiento.

Perspectiva

"El conocimiento tiene sentido si se convierte en impacto. Hoy, más que nunca, nuestra región necesita ideas audaces, análisis rigurosos y colaboración genuina para transformar datos en decisiones que mejoren vidas", dijo Alfaro.

Fue ministra de Planificación Nacional y Política Económica de Costa Rica entre 2010 y 2012 y también ocupó la cátedra Warren Alpert en la Escuela de Negocios de Harvard. Su trabajo se ha centrado en economía internacional, inversión extranjera directa, deuda soberana y comercio.

Es doctorada en Economía por la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) e investigadora asociada del Center for Economic and Policy Research (CEPR) y del National Bureau of Economic Research (NBER). EFE