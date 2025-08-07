×
La FED
Donald Trump elige al economista Stephen Miran como nuevo miembro en la Junta de la Fed

Miran ocupaba hasta ahora el cargo de director del Consejo de Asesores Económicos

    Expandir imagen
    Donald Trump elige al economista Stephen Miran como nuevo miembro en la Junta de la Fed
    El economista Stephen Miran como nuevo miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed. (FUENTE EXTERNA)

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eligió este jueves al economista Stephen Miran como nuevo miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed tras la renuncia abrupta de Adriana Kugler.

    • El mandatario anunció este nuevo nombramiento en la plataforma Truth Social, detallando que Miran asumirá de manera temporal, hasta el 31 de enero del próximo año.

    "Ha estado conmigo desde el comienzo de mi segundo mandato y su experiencia en el mundo de la economía no tiene igual. Hará un trabajo excepcional", añadió Trump.

    Miran ocupaba hasta ahora el cargo de director del Consejo de Asesores Económicos y ha mantenido una postura crítica con el desempeño del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell.

    Escenario

    Este nuevo nombramiento y la partida de Kugler coincide con la renovada presión que Trump aplica sobre la Fed y Powell, a quien dedica mensajes casi diarios en su plataforma, Truth Social, en los que ha llegado a asegurar que el presidente de la entidad es "demasiado estúpido y político" para ostentar el cargo.

    A pesar de las crecientes peticiones del mandatario, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed mantuvo los tipos en su rango del 4.25 al 4.5 %, aunque por primera vez en años la decisión no fue unánime y dos de los integrantes votaron a favor de bajar las tasas.

    Kugler se mostró a favor de dejarlos sin cambios.

