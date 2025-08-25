El dólar vuelve a superar los 63 pesos por segunda vez este año

El dólar se oferta hoy a 63.10 pesos en la mayoría de las instituciones financieras. ( MATÍAS BONCOSKY/DIARIO LIBRE )

La divisa estadounidense ha acelerado su apreciación frente al peso dominicano, y este lunes volvió a superar el umbral de los 63 pesos la venta de cada dólar en las principales entidades de intermediación financiera del país.

Aunque sondeos realizados por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) situaban la venta del dólar a 62.79 pesos el pasado viernes, vía ventanilla de las entidades financieras, hoy los tres principales bancos múltiples y asociaciones de ahorro y préstamos ofrecían la moneda entre 63.05 y 63.10 pesos.

Los bancos Popular y el BHD vendían el dólar a 63.1 pesos, mientras que el de Reservas (Banreservas) comercializaba la moneda a 63.05 pesos, de acuerdo con sondeos realizados la mañana de este lunes por Diario Libre en la página web de esas entidades.

De igual forma, la Asociación Popular de Ahorro y Prestamos (APAP), La Cibao y La Nacional ofertaban la moneda a 63.10 pesos por cada dólar.

El Gobierno dominicano proyectó para este año una tasa de cambio promedio de 61.19 pesos mientras que para 2026 estima que se ubicará en los 63.79 pesos por cada dólar, según el último Informe de Avance de las Proyecciones Macroeconómicas y Fiscales 2026, elaborado por el Ministerio de Hacienda.

Se acelera depreciación

En el último mes, el peso dominicano se depreció un 3 % frente al dólar, al pasar en ese período de 60.91 pesos a 62.79 pesos en la venta vía ventanilla de las entidades financieras, según los datos del BCRD, aumento 1.88 pesos por cada dólar.

En marzo de este año, la divisa alcanzó los 63.50 pesos la venta en el mercado spot, aunque en las semanas siguientes volvió a reducir su valor frente a la moneda nacional, ubicándose por debajo de los 59 pesos.

