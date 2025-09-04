×
Dólar
Dólar

La tasa del dólar alcanzó los 64 pesos por uno

La moneda dominicana se depreció un 4 % en el último mes

    Expandir imagen
    La tasa del dólar alcanzó los 64 pesos por uno
    El Gobierno proyecta una tasa de cambio promedio de 63.79 pesos por dólar para 2026. (MATÍAS BONCOSKY/DIARIO LIBRE)

    La tasa de cambio del dólar llegó este jueves a los 64 pesos por uno en las principales entidades financieras de la República Dominicana.

    Los bancos Popular y BHD, las asociaciones de ahorro y préstamos Popular y Cibao ofertaban la divisa en horas de la tarde a 64.05 pesos, según un sondeo realizado por Diario Libre a través de la página web de cada una de las entidades.

    En el caso del Banco de Reservas (Banreservas), la divisa se comercializaba a 64 pesos por cada dólar. La Asociación La Nacional era la única de las entidades financieras monitoreadas que vendían la moneda estadounidense por debajo de los 64 pesos, ofertándola a 63.85 pesos.

    • En las últimas semanas el peso dominicano ha acelerado su depreciación frente al dólar, acumulando una devaluación, solo durante el último mes, de un 4 %, de acuerdo con los registros del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

    A principios de agosto, el Banco Central registraba la tasa de cambio promedio, en las entidades de intermediación financiera, a 61.31 pesos por cada dólar, valor que al día 3 de septiembre ya se ubicaba en 63.79 pesos. En el último año, el dólar se ha apreciado un 6.3 % frente al peso.

    Proyecciones para 2026

    La cotización de la moneda estadounidense se aceleró a las proyecciones de las autoridades, que estimaron una tasa promedio de 63.79 pesos por dólar para 2026.

    En tanto, para este año el Gobierno estimó una tasa promedio de 61.19 pesos, cifra que ya fue superada, faltando casi cuatro meses para finalizar el 2025.

      Periodista especializado en economía y finanzas. Desde 2012, ejerce la profesión en diversos medios de comunicación.