República Dominicana, entre las cinco economías con mayor libertad económica en América Latina

El informe toma en cuenta la libertad económica en países de América Latina con gran capacidad industrial. ( FUENTE EXTERNA )

La República Dominicana figura como la quinta economía con mayor libertad económica de América Latina, de acuerdo con el Informe Anual de Libertad Económica del Mundo 2025, elaborado por el Instituto Fraser de Canadá. El país alcanzó una puntuación de 7.37 sobre 10, lo que lo coloca en el puesto 47 del ranking global y dentro del segundo cuartil del índice.

El estudio, que evalúa hasta 165 jurisdicciones del mundo con datos de 2023, considera 45 componentes agrupados en cinco áreas: tamaño del gobierno, sistema legal y derechos de propiedad, dinero sano, libertad de comercio internacional y regulación.

En la región, Costa Rica ocupa el primer lugar y el puesto 14 a nivel mundial, con una puntuación de 7.85. Le siguen Chile (26), Panamá (27) y Guatemala (28). Por detrás de República Dominicana se ubican Perú (51), Uruguay (53), El Salvador (58), Paraguay (60), Honduras (64) y México (70).

Peores resultados

En el extremo inferior de la tabla latinoamericana aparecen Brasil (87), Nicaragua (92), Colombia (94), Ecuador (100) y Bolivia (116). Haití (118), Argentina (158) y Venezuela (165) se sitúan en el último cuartil, con los dos últimos como los peores posicionados.

A nivel mundial, Hong Kong lidera con 8.55 puntos, seguido por Singapur, Nueva Zelanda, Suiza y Estados Unidos.

El informe subraya que el promedio de la libertad económica en América Latina es de 6.6 puntos, afectado sobre todo por las debilidades en el Estado de Derecho y los derechos de propiedad, entre otros.