El FMI advierte sobre aumento global de la deuda pública y recomienda un gasto más eficiente

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió este martes sobre un persistente estancamiento del crecimiento económico global y un aumento de la deuda pública, agravada por un aumento del gasto en defensa, el envejecimiento poblacional y altas tasas de interés, ante lo que recomendó priorizar el gasto en infraestructura, innovación y educación.

El más reciente monitor fiscal del FMI evidenció que, aunque casi todos los países "tienen el potencial para incrementar la eficiencia en el gasto público", aún persisten brechas de eficiencia del 31 % en economías avanzadas, 34 % en emergentes y 39 % en naciones en vías de desarrollo.

En un contexto de conflictos como el de Rusia y Ucrania, el gasto en defensa está aumentando en muchos países europeos, lo que añade presión a los presupuestos ya limitados, afirma el capítulo adelantado del monitor fiscal, publicado hoy.

La adopción de buenas prácticas podrían mejorar el retorno de la inversión pública en un 30-40 %, sugirió el organismo internacional, que previno además sobre la "rigidez presupuestaria" debido al gasto social y de pensiones y la corrupción, que dificulta los ajustes en favor del crecimiento, especialmente en educación y la investigación y desarrollo (I+D).

Te puede interesar La receta del FMI al Gobierno: reforma tributaria, pacto eléctrico y reducir subsidios

Impacto en inversión a infraestructura y capital humano

Según el FMI, la reasignación de solo el 1 % del Producto Interior Bruto (PIB) hacia proyectos de infraestructura o capital humano podría significar un aumento a largo plazo del crecimiento de hasta 3 % en economías avanzadas y 6 % en emergentes a largo plazo.

El impacto incluso podría ser aún mayor cuanto más eficiente sea el gasto, insiste el informe, que encontró que la potenciación del I+D junto con educación es la mejor combinación para economías avanzadas, y la dupla infraestructura-capital humano para las emergentes.

El FMI también insistió en la necesidad de reformas a pensiones, salud y salarios públicos y advirtió que la equidad y el crecimiento no son excluyentes, por lo que redireccionar el gasto hacia programas sociales y educativos ayuda a reducir la desigualdad de ingresos a la vez que impulsa el desarrollo.