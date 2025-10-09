Unctad: impacto de la guerra arancelaria fue menor al temido en la primera mitad de 2025

Puerto de Caucedo en República Dominicana es parte de las infraestructuras del comercio mundial. La guerra arancelaria ha afectado a muchos países que tienen relaciones comerciales con Estados Unidos. ( ARCHIVO )

El impacto de las tensiones arancelarias iniciadas por la Administración de Donald Trump fue "relativamente contenido" en la primera mitad de 2025, cuando el comercio mundial creció un 2.5 % y se expandió en 500,000 millones de dólares, destacó este jueves ONU Comercio y Desarrollo (Unctad).

Para el tercer trimestre, Unctad prevé un crecimiento similar, de en torno al 2.5 %, en el comercio de bienes y aún mayor, de más del 4 %, en el de servicios, pese a que en el primer trimestre incluso arrastraba una tendencia decreciente, señalaron las últimas estadísticas de la organización.

Unctad destacó que el comercio en la primera mitad de 2025 estuvo impulsado principalmente por economías de desarrollo, contrarrestando el freno que hubo en las importaciones estadounidenses.

"Se espera que para el resto de 2025 el comercio global mantenga su resiliencia y alcance cifras récord a final del año" pese a las turbulencias procedentes de Norteamérica, valoró Unctad.

Importaciones

En el segundo trimestre, las importaciones de EE. UU. cayeron un 16 %, las de Brasil un 4 % y las de Sudáfrica un 1 %, mientras que aumentaron un 4 % las de China y Japón, las de la Unión Europea subieron un 2 % y las de Rusia un 8 %.

En cuanto a las importaciones, sólo bajaron en Brasil (un 2 %) y Sudáfrica (un 1 %), creciendo un 3 % en EE. UU., Rusia, Japón e India y algo menos, un 1 %, en China y la Unión Europea, siempre según Unctad. EFE