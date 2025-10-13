Adosafi: bajada de tasa de interés beneficia a inversionistas

El mercado de los fondos de inversión se verá beneficiado con la reducción de las tasas de interés, mejorando su rentabilidad y atrayendo mayor capital desde los bancos, afirmó el presidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Inversión (Adosafi), Santiago Sicard.

Explicó que los fondos abiertos, que especialmente invierten en renta fija como bonos del Banco Central o del Ministerio de Hacienda, tienden a valorizarse y presentar mejores rentabilidades cuando las tasas de interés bajan.

"En la medida que las tasas del mercado bajan, cuando uno ya está invertido, esos títulos se valorizan, toman mayor precio. Y esto se ve reflejado como una mejor rentabilidad para los fondos abiertos. Entre más largo sea el plazo en el que estoy invertido, más se va a revalorizar frente a una bajada de tasa de interés, pero si es un título de muy corto plazo, no se revaloriza tanto", expresó.

Al cierre de julio, algunos fondos de inversión abierto en pesos registraban tasas de rendimiento superior al 11 % y el 12 %, en los últimos 180 días, mientras que los denominados en dólares mostraron rendimientos desde 2.58 % hasta los 4.66 %, de acuerdo con el boletín estadístico de la Adosafi.

En el caso de los fondos cerrados, que son aquellos que invierten en proyectos productivos, el titular de la Adosafi sostuvo que estos también tienen "una muy buena ventaja" desde la perspectiva del inversionista, debido a que al encontrar tasas de financiación más baja tienden a pagan menos interés y la rentabilidad, usualmente, tiende a mejorar.

Recientemente el Banco Central dominicano (BCRD) recortó en 25 puntos básicos su tasa de política monetaria, llevándola de 5.75 % a 5.50 % anual, luego de que la Reserva Federal estadounidense hiciera lo mismo con el propósito de incentivar la creación de empleos en esa nación.

Retiro de bancos

El ejecutivo reveló que los inversionistas constantemente monitorean las tasas bancarias, asegurando que a medida que el Banco Central reduce la tasa de interés activa, esa caída también se traslada a los depósitos a plazo, lo que lleva a estos a retirar el dinero de esas entidades para invertirlos en los fondos.

"En el corto plazo, el inversionista dominicano, aunque no lo queramos, constantemente está comparando rentabilidad. Entonces, ese efecto en los fondos de inversión lleva a la valorización de los títulos en los que ha invertido el fondo de inversión y, por tanto, eso se refleja como una mejor rentabilidad para inversionista", manifestó.

Santiago Sicard calificó la situación como cíclica, indicando que en el 2022 el sector "vivió lo contrario", con la salida de capitales desde los fondos de inversión hacia los bancos.