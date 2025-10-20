Comerciantes reconocen a Yayo Sanz Lovatón como el "Servidor Público 2025"

La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) reconoció al director general de Aduanas, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón , con el galardón "Servidor Público 2025" , durante la celebración del 51 aniversario de la entidad.

El reconocimiento fue entregado por el presidente de la FDC, Iván de Jesús García , en un acto que contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader , y diversas autoridades del gobierno y el sector empresarial, indica una nota de prensa.

Sanz Lovatón fue destacado por su labor al frente de la Dirección General de Aduanas (DGA) y por "su excelencia y contribución al fortalecimiento de las relaciones entre el comercio nacional y las autoridades aduaneras". Durante su intervención, el funcionario agradeció el reconocimiento y subrayó que "la eficiencia en el trabajo en equipo, basada en la integridad y la transparencia, ha sido clave para los avances institucionales del país".

Distinguen varias empresas

En el evento también fueron reconocidas varias empresas por su trayectoria y compromiso con el comercio organizado. Entre los galardonados se encuentran Supermercado Cepín , PFISA , CEABA , Plaza Valverde , Eco Catalina , Cervecería Nacional Dominicana , Rancho Típico Cuevas de las Águilas , Hotel Yonú y Davelba Tours .

El reconocimiento especial de la noche fue otorgado al empresario Francisco María , presidente de Farmacias El Sol , por su trayectoria en el sector comercial.

Asistentes

A la actividad asistieron altos funcionarios del gobierno, entre ellos los ministros Magín Díaz (Hacienda), Víctor -Ito- Bisonó (Industria, Comercio y Mipyme), Eddy Olivares (Trabajo), Limber Cruz (Agricultura), y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos .

También estuvieron presentes los subdirectores de la DGA: Daniel Peña , Lucía Zorrilla y Francis Almonte , así como Eddy Alcántara , director de Pro Consumidor.

La FDC, fundada en 1975 y agrupa a más de 63,000 comerciantes organizados en 447 asociaciones en todo el territorio nacional. La entidad ha sido reconocida por su papel en el desarrollo económico y social del país y su trabajo en favor de la formalización y capacitación del sector comercio.