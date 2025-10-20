×
Comerciantes reconocen a Yayo Sanz Lovatón como el "Servidor Público 2025"

La Federación Dominicana de Comerciantes destacó su trabajo en la Dirección General de Aduanas

    Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, director de Aduanas (centro) al recibir el galardón. (FUENTE EXTERNA)

     La Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) reconoció al director general de Aduanas, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, con el galardón "Servidor Público 2025", durante la celebración del 51 aniversario de la entidad.

    El reconocimiento fue entregado por el presidente de la FDC, Iván de Jesús García, en un acto que contó con la presencia del presidente de la República, Luis Abinader, y diversas autoridades del gobierno y el sector empresarial, indica una nota de prensa.

    Sanz Lovatón fue destacado por su labor al frente de la Dirección General de Aduanas (DGA) y por "su excelencia y contribución al fortalecimiento de las relaciones entre el comercio nacional y las autoridades aduaneras". Durante su intervención, el funcionario agradeció el reconocimiento y subrayó que "la eficiencia en el trabajo en equipo, basada en la integridad y la transparencia, ha sido clave para los avances institucionales del país".

    Distinguen varias empresas

    En el evento también fueron reconocidas varias empresas por su trayectoria y compromiso con el comercio organizado. Entre los galardonados se encuentran Supermercado Cepín, PFISA, CEABA, Plaza Valverde, Eco Catalina, Cervecería Nacional Dominicana, Rancho Típico Cuevas de las Águilas, Hotel Yonú y Davelba Tours.

    El reconocimiento especial de la noche fue otorgado al empresario Francisco María, presidente de Farmacias El Sol, por su trayectoria en el sector comercial.

    Asistentes

    A la actividad asistieron altos funcionarios del gobierno, entre ellos los ministros Magín Díaz (Hacienda), Víctor -Ito- Bisonó (Industria, Comercio y Mipyme), Eddy Olivares (Trabajo), Limber Cruz (Agricultura), y el presidente del Senado, Ricardo de los Santos.

    También estuvieron presentes los subdirectores de la DGA: Daniel Peña, Lucía Zorrilla y Francis Almonte, así como Eddy Alcántara, director de Pro Consumidor.

    La FDC, fundada en 1975 y agrupa a más de 63,000 comerciantes organizados en 447 asociaciones en todo el territorio nacional. La entidad ha sido reconocida por su papel en el desarrollo económico y social del país y su trabajo en favor de la formalización y capacitación del sector comercio.

