El Banco BHD y ProDominicana firman acuerdo para impulsar pymes lideradas por mujeres

El Banco BHD y el Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana (ProDominicana) firmaron un acuerdo de colaboración orientado a fortalecer la productividad y competitividad de las pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres, a través de programas de formación, asesoría técnica y soluciones financieras especializadas.

La alianza contempla el desarrollo de iniciativas conjuntas para apoyar a mujeres empresarias en la mejora de su gestión administrativa y capacidad exportadora, así como en la implementación de procesos de internacionalización que permitan posicionar sus productos en mercados globales. También incluirá acciones para promover la innovación, ampliar el acceso al crédito y ofrecer capacitación empresarial que fortalezca sus habilidades estratégicas.

Steven Puig, presidente del Banco BHD, destacó que el acuerdo reafirma el compromiso de la entidad con la inclusión financiera y el liderazgo femenino. "Creemos en el talento de las mujeres y en su capacidad para generar valor y transformar la economía del país", expresó.

De su lado, la directora ejecutiva de ProDominicana, Biviana Riveiro Disla, señaló que la colaboración facilitará a las mujeres empresarias herramientas clave para trascender fronteras. "Nuestro objetivo es acompañarlas en su proceso de internacionalización y contribuir a que sus negocios sean más competitivos y sostenibles", afirmó conforme a una nota de prensa.

"Mujeres que trascienden fronteras"

Como parte de las iniciativas anunciadas, se creará el programa "Mujeres que trascienden fronteras", orientado exclusivamente a brindar formación y capacitación en comercio exterior a pymes lideradas por mujeres.

En la firma del acuerdo participaron ejecutivos de ambas instituciones, quienes destacaron la importancia de esta alianza para promover el desarrollo económico inclusivo y potenciar el liderazgo femenino en el ámbito empresarial dominicano.