MICM obtiene la Certificación Great Place to Work® y se consolida como referente regional en gestión

El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) recibió la Certificación™ de Great Place to Work®, un reconocimiento internacional que evalúa la confianza, la cultura organizacional y la experiencia laboral dentro de las instituciones. Con esta distinción, el MICM se convierte en el único ministerio con certificación activa en todo el Caribe y Centroamérica.

Durante el acto de entrega, el ministro Ito Bisonó afirmó que el logro refleja un modelo de gestión centrado en la dignidad, el bienestar y el desarrollo del servidor público. Destacó que la institución ha transformado su clima laboral mediante políticas claras y mejoras sostenidas que garantizan condiciones modernas y un ambiente de confianza y profesionalismo.

En un comunicado del ministerio se indicó que Bisonó subrayó que la certificación valida la evolución institucional de los últimos años y consolida una cultura organizacional alineada con los valores del servicio público. Great Place to Work® Caribe y Centroamérica resaltó el nivel de compromiso, consistencia cultural y madurez organizacional del MICM, señalándolo como un referente para otras instituciones de la región.

La encuesta aplicada por Great Place to Work® contó con una participación que cumplió los estándares estadísticos y metodológicos de la firma, arrojando que un 93 % de los colaboradores considera que el MICM es realmente un Gran Lugar para Trabajar®. Este resultado se suma al desempeño histórico del clima laboral, que pasó de un 84 % en 2021 a un 90 % en 2024.

Como parte de su cultura de escucha activa, el MICM ha impulsado espacios como "Cafecito con el Ministro" para facilitar el diálogo entre autoridades y colaboradores.

También ha fortalecido los mecanismos de retroalimentación mediante buzones, encuestas internas y canales de denuncia que garantizan transparencia y participación.

El bienestar integral ha sido una prioridad institucional, reflejada en iniciativas como la sala de lactancia, el seguro médico complementario, el comedor institucional subsidiado, la renovación de mobiliario ergonómico, mejoras en la infraestructura física y tecnológica y un piloto de teletrabajo que incorpora flexibilidad laboral. El programa de beneficios MICMAS amplía además el acceso a descuentos y servicios para los colaboradores.

Alcance de la acreditación

La certificación de Great Place to Work® se suma a una trayectoria institucional marcada por la calidad. El MICM es el único ministerio del país con un Sistema Integrado de Gestión que incluye cinco certificaciones ISO activas (9001, 37001, 37301, 14001 y 22301).

Además, en 2024 obtuvo el Premio Oro del Premio Iberoamericano a la Calidad y, en 2025, el Oro en Innovación Digital para Servicios Públicos en los premios Latam Digital.

Al concluir sus palabras, el ministro Ito Bisonó reafirmó que el reconocimiento compromete al MICM a seguir elevando los estándares de gestión institucional. Señaló que los avances alcanzados son fruto del compromiso del talento humano de la institución y afirmó que continuarán impulsando un modelo de servicio público basado en integridad, eficiencia y un trato humano hacia los colaboradores y la ciudadanía.