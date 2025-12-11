×
La ABA destaca importancia de la educación financiera

El gremio afirmó que el tema es un instrumento de inclusión

    Expandir imagen
    La ABA destaca importancia de la educación financiera
    La educación financiera impulsa decisiones responsables en los ciudadanos. (FUENTE EXTERNA)

    La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) destacó la importancia de la educación financiera como herramienta esencial para impulsar el desarrollo económico y social del país, al facilitar que los ciudadanos tomen decisiones informadas y responsables sobre el manejo de sus recursos y sus potencialidades para emprender un negocio.

    A través de una nota de prensa, la ABA subrayó que una población financieramente educada no solo contribuye a la estabilidad de los hogares, sino que también fortalece el sistema en su conjunto, al fomentar la confianza, la inclusión y el uso adecuado de los productos bancarios.

    El gremio sostuvo que la educación financiera y digital es también un instrumento de inclusión, ya que permite que sectores tradicionalmente rezagados se integren de manera más activa al sistema financiero formal, lo que se traduce en mayor bienestar y en un aporte sostenido al desarrollo productivo del país.

