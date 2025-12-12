Qik Banco Digital anuncia lanzamiento de cuentas en dólares

La entidad ha presentado una serie de productos que se solicitan en línea. ( FUENTE EXTERNA )

Qik Banco Digital Dominicano, filial del Grupo Popular y pionero como primer neobanco en la República Dominicana, anunció el lanzamiento de su cuenta de ahorro en dólares, un producto completamente digital que no requiere balance mínimo.

El nuevo producto busca ofrecer mayor accesibilidad y rentabilidad a los clientes, al brindar una tasa de interés escalonada de hasta un 1.50 %, y un 1.70 % para los usuarios afiliados al ecosistema Qik Pro, según comunicó la entidad mediante nota de prensa.

Informó que la cuenta en dólares ya está disponible para su solicitud a través de la aplicación móvil Qik, disponible en las tiendas App Store y Google Play.

Como parte de las novedades, Qik también habilitó los Pagos al Instante del Banco Central de la República Dominicana (BCRD) para cuentas en pesos y dólares, que permiten a los usuarios realizar transacciones interbancarias en cuestión de minutos.

Durante diciembre, las transferencias realizadas desde la cuenta Qik en dólares, a través de Pagos al Instante BCRD, serán gratuitas. A partir de enero, todos los qikers que transfieran desde su cuenta en dólares, recibirán un pago al instante al mes libre de costo, mientras que los qikers pro disfrutarán de dos.

De esta forma, el neobanco reafirma así su compromiso con la innovación financiera, la accesibilidad digital y la optimización de las finanzas personales, al continuar desarrollando productos que responden a las necesidades del usuario moderno.

Productos novedosos

En tres años, Qik ha lanzado productos como cuentas de ahorro y compartidas, tarjetas de débito y crédito, certificados de depósito digitales, seguros y préstamos totalmente en línea.

También ha introducido funcionalidades, como pagos a contactos por número de teléfono, billeteras digitales, metas de ahorro automatizadas y pagos de servicios desde el móvil.

Todos los productos y funcionalidades de Qik están diseñados para ofrecer una experiencia bancaria moderna, con menores costos, procesos simplificados y una gestión total desde el celular.

A través del uso de inteligencia artificial y análisis de datos, la App Qik adapta sus servicios a cada cliente, promoviendo un mayor control financiero con transparencia e inmediatez.