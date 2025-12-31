El euro termina 2025 revalorizado frente al dólar por las debilidades estadounidenses

La situación se mantendrá estable para el euro en 2026, pues no hay atisbo de cambio en las grandes economías europeas, con una Alemania cuyo PIB se muestra estancado mientras que Francia se ha convertido a nivel de política financiera un "riesgo central para Europa". ( FUENTE EXTERNA )

El euro cerró este miércoles un año 2025 revalorizado frente al dólar, con estimaciones que ven a la moneda única con una subida anual del 14 %, algo que debe mucho al debilitamiento del billete verde, lo que complica las exportaciones de la zona euro, que a partir del 1 de enero contará con un nuevo miembro: Bulgaria.

La moneda única comenzó el año que termina con esta Nochevieja con un mal registro frente al dólar, pues cayó el pasado 2 de enero a un valor nunca visto desde noviembre de 2022: 1,027 dólares.

Aquella caída se justificó en su momento por la divergente marcha de las economías de EE.UU. y de la zona euro.

Si bien el PIB estadounidense terminaría en 2024 con un alza de un 2,8 % la expansión en el 'Viejo Continente' fue del 0,7 %.

El regreso a la Casa Blanca como presidente del presidente Donald Trump, que tomó posesión el 20 de enero de este año, supuso, sin embargo, el comienzo de una revalorización del euro frente al billete verde hasta su valor de este miércoles, en los que la moneda única cotizaba a 1,1732 dólares sobre las 16.00 GMT.

Un máximo en 1,1807 dólares

Los 1,1807 dólares que llegó a valer el euro el pasado 1 de julio fue el máximo de este año.

Dicho alza, que situó a la moneda única en una posición nunca vista desde 2021, se produjo en un contexto de acercamiento entre Washington y Bruselas en materia comercial, después de que Trump lanzara una ofensiva internacional de imposición de cargas a los productos importados.

Dicho acercamiento resultó en un acuerdo marco entre EE.UU. y la Unión Europea (UE) por el que Washington se comprometía a aplicar un arancel promedio del 15 % a la mayoría de bienes del Viejo Continente, mientras que Bruselas se comprometía a eliminar aranceles para productos estadounidenses.

"El resultado negociado evita una escalada perjudicial y sienta las bases para continuar el diálogo y desarrollar las relaciones transatlánticas", señalaron las partes en el comunicado conjunto emitido por EE.UU. y la UE el 21 de agosto.

Desde ese mes, el euro se ha movido entre los 1,159 dólares y los 1,173 dólares de este miércoles, valores que, según explicó a EFE Hubertus Bardt, economista del Instituto para la Economía Alemania (IW), se debe fundamentalmente a las actuales debilidades de la economía estadounidense.

Trump debilita al dólar

"En general, las perspectivas económicas en EE.UU. han empeorado", dijo Bardt, que aludió a los efectos negativos de la política arancelaria de Trump y también a una coyuntura estadounidense desfavorable.

"En realidad, lo que ha ocurrido es que el dólar es el que se ha debilitado" por una situación económica fragilizada en EE.UU, algo que se suma a "la presión sobre la Reserva Federal" de Trump "para que baje los tipos de interés", agregó Bardt.

Para él, la fortaleza del euro, "que está en niveles de 2014 ó 2015", se nota "en que nuestros precios de exportación se encarecen", algo que perjudica a los productos europeos.

Bulgaria se sube al euro

Según Bardt, la situación se mantendrá estable para el euro en 2026, pues no hay atisbo de cambio en las grandes economías europeas, con una Alemania cuyo PIB se muestra estancado mientras que Francia se ha convertido a nivel de política financiera un "riesgo central para Europa".

No en vano, el Tesoro francés informó el martes de que prevé emitir 310.000 millones de euros de deuda a medio y largo plazo durante el año próximo.

Dicha cantidad supone un nuevo récord, aunque ese montante se podrá ajustar en caso de que sea necesario en función de la ley de presupuestos para 2026, que no ha podido ser aprobada hasta hora.

En este contexto, Bulgaria se convertirá el jueves en el país número 21 de la zona euro, algo que, independientemente del futuro inmediato del rendimiento de la moneda única frente al dólar, se celebrará, entre otras cosas, con la iluminación en enero del edificio de la sede central del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort.