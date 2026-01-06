El Banco Popular lanza plataforma digital para fortalecer la conexión entre las pymes

La nueva herramienta permite que estas empresas promocionen sus productos y servicios ante cualquier usuario que acceda al portal. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Popular Dominicano anunció este martes el lanzamiento de su Red Impulsa Popular, una innovadora plataforma digital diseñada para fortalecer la conexión y colaboración entre pequeñas y medianas empresas (pymes) de diversos sectores productivos, al tiempo que amplía su visibilidad comercial frente a potenciales clientes finales y aliados estratégicos.

Esta herramienta digital no solo facilita oportunidades de negocio entre las propias pymes, sino que también permite que estas empresas promocionen sus productos y servicios ante cualquier usuario que acceda al portal, generando nuevas oportunidades de ventas y expansión comercial.

La plataforma, que forma parte de la estrategia Impulsa Popular, incluye un directorio empresarial y un espacio de negociación donde las pymes registradas pueden publicar sus ofertas, productos y servicios, permitiéndoles alcanzar una mayor audiencia.

A través de este entorno digital, las empresas pueden conectarse para procesos de cotización, licitación y acuerdos comerciales, así como impulsar la compra local y el encadenamiento productivo nacional.

Cómo acceder a Red Impulsa Popular

De acuerdo a la institución bancaria, las ventajas de ser parte de Red Impulsa Popular son claras, ya que facilita a una pyme poder obtener nuevos clientes y también generar ahorros en las compras de insumos, materiales, productos y servicios para su negocio.

Está disponible para las pymes que forman parte de la cartera de clientes empresariales del Banco Popular.

Señala que formar parte de esta plataforma es sencillo: solo debe entrar en su página web y registrar la empresa con su nombre, RNC, datos y vías de contacto, descripción del negocio y de los productos y servicios que se quieren ofertar.

Una vez registradas, los usuarios de estas empresas reciben sus credenciales de acceso para integrarse a la comunidad y comenzar a interactuar como compradores o proveedores, según sus necesidades.

Aquellas pymes que aún no son clientes del Popular pueden solicitar orientación para iniciar su proceso de vinculación y formar parte de esta red empresarial.

Una comunidad empresarial diversa y representativa

Al concluir el año 2025, Red Impulsa Popular ya cuenta con más de 400 empresas registradas en su nuevo portal digital, recientemente creado.

Esta cifra representa una porción del ecosistema pyme atendido por el Banco Popular, que hoy supera los 70,000 clientes a nivel nacional.

Miles de estas pymes han participado a lo largo del tiempo en el programa Impulsa Popular, reflejando un compromiso sostenido con el desarrollo empresarial.

En tanto, de las más de 400 pymes que ya se han integrado al nuevo portal digital de la Red Impulsa Popular, el 41 % pertenece al sector inmobiliario.

El resto se distribuye entre los sectores de servicios, comercio, manufactura, educación y agropecuario, lo que evidencia la diversidad del ecosistema pyme nacional.

Gestión y competitividad de las pymes

Red Impulsa Popular aporta beneficios a las operaciones de las pymes, al permitirles ahorrar tiempo en la búsqueda de proveedores, reducir costos operativos mediante procesos de compra más eficientes y mantener un mejor control de las ofertas recibidas, facilitando la toma de decisiones informadas.

Asimismo, la plataforma integra funcionalidades como la geolocalización de empresas, la publicación de ofertas vigentes y canales de comunicación directa, contribuyendo a dinamizar la actividad comercial entre los miembros de la comunidad y a generar reconocimiento entre pares.

Con esta iniciativa, el Banco Popular reafirma su compromiso de acompañar a las pymes más allá de los servicios financieros tradicionales, poniendo a su disposición soluciones digitales que impulsan su crecimiento, competitividad y sostenibilidad en el tiempo, y facilitando a su vez mecanismos que permitan a las pymes ampliar su base de clientes.

