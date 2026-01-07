Los fondos de inversión administraron activos equivalentes al 5.4 % del PIB

Los fondos de inversión han ganado cada vez más terreno dentro del mercado de valores dominicano, ya que permiten a los inversionistas diversificar su capital y reducir riesgos en un entorno financiero dinámico.

A octubre del año pasado, los activos bajo administración manejados a través de estos instrumentos alcanzaron un total de 430,392 millones de pesos, lo que equivale al 5.4 % del producto interno bruto (PIB), según datos de la Asociación Dominicana de Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (Adosafi) citados recientemente por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV).

Este desempeño ha sido posible gracias a una mayor apertura de cuentas activas las que, para ese mismo período, totalizaron las 66,360, 17,726 más que las 48,634 cuentas reportadas hasta octubre del 2024.

El 80 % del total gestionado correspondía a fondos cerrados, mientras que el 20 % representaban fondos abiertos.

Estructura de costos

Recientemente, la SIMV publicó el primer "Informe de costos de inversión en fondos abiertos y cerrados", una herramienta que busca explicar a los inversionistas, de forma simple, detallada y accesible, las variables que inciden en los costos asociados a su inversión en estos instrumentos.

El documento explica que existen comisiones que la Administradora de Fondos de Inversión (AFI) cobra directamente a los inversionista si retira parte de su capital antes del plazo de permanencia –operación comúnmente llamada como rescate–, y que también puede ser cobrado por un puesto de bolsa que intermedia en la compra de cuotas de inversión de fondos cerrados.

De igual manera, existen costos internos generados por el funcionamiento y la gestión del fondo en sí, que varía según su plazo de permanencia –A más largo plazo, mayores costos operativos–. Estos gastos se descuentan del patrimonio del fondo y pueden afectar la rentabilidad final para los inversionistas y pueden ser expresados, tanto como porcentaje sobre el total del patrimonio del fondo, o bien, como el monto anual total del costo.

Gobernanza corporativa

En otro informe, la SIMV señala la necesidad de fortalecer los mecanismos de gobernanza corporativa, tanto dentro de las AFI como de otras entidades que participan activamente en el mercado de valores, fomentando una mayor independencia en sus consejos de administración y una mayor inclusión en la diversidad de género.

Ambos elementos se consideran fundamentales para establecer buenas prácticas de gobernanza y mejorar la toma de decisiones a lo interno de los consejos de administración que rigen a estas instituciones.

Independencia

En materia de independencia, el Reglamento de Gobierno Corporativo de la SIMV requiere que, al menos, uno de los miembros del consejo de administración de los participantes del mercado de valores sea calificado como consejero externo "independiente".

Aunque, la exigencia de contar con un consultor extranjero independiente implica un grado de cumplimiento proporcional que varía según el tamaño del consejo de administración.

Los consejeros externos independientes se definen como expertos cuya vinculación con la administración de la sociedad, sus accionistas, consejeros y miembros de la alta gerencia se circunscriben "exclusivamente a la condición de miembro del consejo de administración", lo que no impide la tenencia de un porcentaje de acciones que, en todo caso, no puede superar el 3 % del capital suscrito y pagado.

En ese sentido, de los 224 consejeros totales bajo régimen obligatorio de gobierno corporativo a julio del 2025, solo 60 son independientes.

Así, el grado de independencia general de los consejos de administración de los actores participantes del mercado de valores dominicano es solo de 26.79 %, 2.98 puntos porcentuales por debajo del 29.77 % a julio del 2024, lo que muestra un retroceso y una expansión de la brecha.

Según los datos, las sociedades fiduciarias tienen el mayor porcentaje de miembros independientes (29 %), mientras que las sociedades titularizadoras representan el menor porcentaje, con apenas un 17 % de sus miembros siendo independientes.

"Resulta fundamental reiterar la relevancia de la independencia en los consejos de administración, dado que esta constituye un mecanismo clave para salvaguardar los intereses de todas las partes interesadas y promover la toma de decisiones imparcial y objetiva", señala el informe de la SIMV.

Paridad de género

En cuanto a la paridad de género de estos consejos de administración, se considera que la presencia equilibrada de mujeres en los directorios, más que promover la igualdad de oportunidades, "diversifica las perspectivas y experiencias en la toma de decisiones".

Sin embargo, la realidad dista mucho de lo ideal, ya que de 509 consejeros en total, solo 113 son mujeres, lo que implica la necesidad de un entorno mucho más equitativo.

En este caso, las sociedades titularizadoras sí encabezan la mayor representación femenina, con un 33 % del total, seguido de los intermediarios de valores (30 %) y las Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión (SAFI), con un 27 %.

En general, la presencia femenina en los consejos de administración de las entidades dentro del mercado de valores ronda el 22.2 % a julio del año pasado.

"La inclusión de mujeres y consejeros independientes en los consejos constituye apenas el primer paso; lo verdaderamente transformador es su participación en los comités estratégicos, en la definición de políticas clave y en la supervisión efectiva de riesgos", concluye la Superintendencia del Mercado de Valores.