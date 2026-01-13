La canasta básica familiar nacional sube RD$ 13,549 en seis años

El alza en los precios de los alimentos ha sido uno de los componentes que más ha presionado al alza el incremento de la canasta básica familiar. En la foto, una señora comprando en el Mercado Modelo. ( DIARIO LIBRE/NEAL CRUZ )

En poco más de un lustro, el costo de la vida se ha elevado para todas las familias dominicanas sin distinción de sus niveles de ingresos.

Al cierre del 2025, la canasta básica familiar nacional promedió los 48,541 pesos, lo que representa un alza sostenida de 13,549 pesos respecto al 2019 –año previo a la crisis económica derivada del covid-19–, cuando esta rondara los 34,992 pesos, para un alza de 38.7 %.

Según datos publicados por el Banco Central de la República Dominicana (BCRD), la canasta básica pasó de una media de 46,251 pesos en diciembre del 2024 a 48,541 pesos en el mismo período del año pasado, para un aumento de 2,290 pesos, la subida más significativa desde el 2022 cuando se ubicara en 43,210, 3,136.57 pesos más en ese período).

Aunque el incremento acumulado de la canasta básica familiar —que incluye 305 bienes y servicios representativos de los patrones de consumo de los hogares dominicanos—resulta significativo en términos absolutos, su ritmo de crecimiento se ha mantenido en línea con la inflación interanual.

Este comportamiento ha estado impulsado principalmente por el aumento de los precios de los alimentos y bebidas no alcohólicas, así como del transporte y otros bienes y servicios de consumo directo, rubros que han ejercido una presión constante sobre el costo de la vida a lo largo de los últimos seis años.

Solo en diciembre pasado, las subidas en la comida –sobre todo en los rubros agrícolas cuya producción se vio afectada por las intensas lluvias asociadas a la tormenta Melissa como plátanos, ajíes o tomates– explicaron el 50.17 % de la inflación en ese mes, para un aumento interanual de 4.95 %.

Este grupo de bienes y servicios también representó poco más de la mitad en el 2022 y en el 2021 –año con el crecimiento más significativo de los últimos seis años– representó, junto a los segmentos de transporte y vivienda, el 63 % de la inflación en ese período.

Por quintiles

Aunque el mayor incremento en términos absolutos de los últimos seis años se percibe en el 20 % de la población con el mejor nivel de ingreso –pasando de un costo de 58,521.46 a 78,680.70 pesos–, el ritmo de crecimiento de la canasta básica ha afectado en mayor medida al 20 % de la población dominicana que gana menos dinero.

Al cierre del 2019, la canasta básica familiar para el quintil 1 rondaba los 20,418 pesos. Hoy día oscila los 29,137.89 pesos; esto es 8,719 pesos más que hace seis años, para un incremento de 42.7 %.