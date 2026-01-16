La DGII fija en RD$5.4 millones el nuevo monto de las viviendas de bajo costo

Viviendas de bajo costo levantadas en la Ciudad Juan Bosch, en Santo Domingo Este. ( ARCHIVO DIARIO LIBRE )

La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ajustó por inflación el valor de las viviendas de bajo costo para el 2026 y modificó el nuevo monto exento del patrimonio inmobiliario (IPI) perteneciente a personas físicas.

La institución estableció que el monto máximo para la calificación de casas de bajo costo y el valor exento del impuesto a la transferencia para los adquirientes de primera vivienda a través de fideicomisos de residencias de bajo costo será de 5.4 millones de pesos para el actual período.

El nuevo ajuste de la DGII, detallado en la resolución DG- AR1-2026-00001, representa un incremento de poco más de 257 mil pesos, con relación al valor que rigió durante el 2025 para las viviendas de bajo costo, el cual ascendió a 5.1 millones de pesos.

Con la decisión, Impuestos Internos da cumplimiento a la Ley 189-11 sobre el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso en la República Dominicana.

Tope exento de IPI

De igual forma, la agencia recaudadora modificó al alza el monto exento de los inmuebles destinados a viviendas y solares urbanos no edificados pertenecientes a personas físicas.

Para el 2026, el nuevo valor exento de IPI será de 10.6 millones de pesos, monto que representa un aumento de 504 mil pesos, en comparación con los 10.1 millones que debían pagar los propietarios físicos de inmuebles el año anterior.