BID Invest y Banco Promerica se asocian para ampliar el financiamiento a pymes dominicanas

Jesús Gil, Eric Parrado y Pasi Kapanen ejecutivos de Promerica y BID Invest. ( FUENTE EXTERNA )

BID Invest aprobó un paquete de financiamiento de hasta 80 millones de dólares para el Banco Múltiple Promerica de la República Dominicana, con el objetivo de ampliar el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas (pymes) y para proyectos de sostenibilidad verdes.

El crédito asciende a 35 millones de dólares, incluyendo un préstamo senior de 20 millones, un préstamo subordinado de cinco millones y otro préstamo de 10 millones de dólares, bajo un esquema de financiamiento mixto, prestado por el Fondo Climático de Financiamiento Mixto Finlandia-LAC.

Además, se movilizarán 45 millones de dólares de inversionistas externos, incluyendo el Banco de Desarrollo Empresarial de los Países Bajos (FMO), eco.business fund, administrado por Finance in Motion y Enabling Qapital, ampliando el impacto y alcance de la operación.

Además del apoyo financiero, BID Invest brindará servicios de asesoría a Promerica y al grupo del mismo nombre para fortalecer sus capacidades de gestión de riesgos climáticos. La operación busca impulsar el crecimiento económico, apoyando segmentos desatendidos y promoviendo inversiones sostenibles.

Esto incluye un análisis de brechas alineado con las normas S1 y S2 del International Sustainability Standards Board (ISSB), el desarrollo de herramientas para evaluar pérdidas económicas relacionadas con el clima y la integración del riesgo climático en la estrategia y operaciones del banco.

Asimismo, el préstamo, bajo financiamiento mixto, incluye incentivos basados en desempeño para el crecimiento del portafolio verde y el cumplimiento de hitos de divulgación según ISSB S1 y S2.

Esta operación ejemplifica el compromiso de BID Invest de movilizar recursos hacia sectores de alto impacto y poblaciones desatendidas y contribuye a las prioridades estratégicas del Grupo BID desarrollo de mipymes y, respalda las estrategias nacionales de República Dominicana en salud financiera y sostenibilidad ambiental, según señala una nota de prensa.

Sobre BID Invest

BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido con la promoción del desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado.

Financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y ambiental en la región. Cuenta con una cartera de 22,000 millones de dólares en activos bajo gestión y más de 400 clientes en 25 países.

Sobre Promerica RD

Con sede en Santo Domingo, Banco Promerica tiene 25 años de presencia local, con énfasis en la atención de clientes personales, en la pequeña y mediana empresa, en clientes corporativos e institucionales, así como en el negocio de Medios de Pago.

La entidad es miembro de Grupo Promerica (a través de la sociedad controladora Promerica Financial Corporation), el cual opera en nueve países ubicados en Centroamérica, Ecuador, Islas Caimán y República Dominicana.