Nvidia destaca la necesidad de inversiones en infraestructura para inteligencia artificial

Las infraestructuras necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la inteligencia artificial (IA) requieren aún billones de dólares en inversiones. ( FUENTE EXTERNA )

Las infraestructuras necesarias para el desarrollo y funcionamiento de la inteligencia artificial (IA) requieren aún billones de dólares en inversiones, advirtió este miércoles en el foro de Davos el CEO de la compañía estadounidense de chips Nvidia.

"Hay billones de dólares en infraestructuras por construir", dijo Jensen Huang en el Foro Económico Mundial, citando inversiones en energía, computación en la nube y componentes electrónicos.

El desarrollo de las IA generativas, como ChatGPT, ha puesto en marcha "el despliegue de infraestructuras más amplio de la historia de la humanidad", aseguró.

En el mercado

La valorización bursátil de Nvidia, cuyos chips se han vuelto indispensables para la mayoría de los desarrolladores de IA, alcanzó más de 5 billones de dólares en octubre, una cifra histórica, aunque luego cayó considerablemente.

Otros gigantes del sector, como OpenAI, responsable de ChatGPT, han atraído en los últimos años grandes inversiones lo que hace temer a algunos observadores una burbuja financiera, una idea que Huang descarta.

"La burbuja de la IA (...) existe porque las inversiones son elevadas. Y estas inversiones son elevadas porque debemos construir la infraestructura necesaria para todas las capas de IA. Creo que la oportunidad es realmente extraordinaria", aseguró.