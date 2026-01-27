Las recaudaciones del país crecieron 8 % en 2025, impulsadas por la minería

Solo en diciembre, las recaudaciones de la DGII totalizaron 81,005.5 millones de pesos. ( DIARIO LIBRE/JOLIVER BRITO )

En el 2025, las recaudaciones del Estado a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) alcanzaron los 913,821.7 millones de pesos, para un alza de 8.0 % respecto a los 846,459.2 millones gravados en 2024.

El mayor crecimiento se observa en el impuesto en la minería, que ascendió a 40,068.6 millones de pesos en los últimos doce meses, 27,132.2 millones más que los 12,936.3 millones que alcanzó en 2024, para una expansión de 209.7 % que se explica en el incremento de los costos del oro y la eficiencia de los costos de producción del sector, según la entidad recaudadora.

El impuesto sobre la renta de las empresas mineras representó el 41.3 % del total recaudado a este sector, alcanzando hasta 16,548.3 millones de pesos, para un alza de 77.9 %. El segundo componente de mayor aporte fue el impuesto del retorno neto de fundición (RNF), con 13,503.8 millones de pesos, para un 33.7 % del total retenido.

A este le sigue el impuesto sobre utilidades minerales (PUN), que representó el 25 % de la recaudación durante todo el año pasado, con 10,035.0 millones de pesos.

Solo en diciembre, las recaudaciones de la DGII totalizaron 81,005.5 millones de pesos, período en el que se recaudaron 9,756.6 millones de los tributos al sector minero, 51 veces más que los 188.4 millones de pesos retenidos en diciembre del 2024.

De excluirse estas contribuciones, solo se habrían retenido 71,248.9 millones de pesos, 1,965 millones por debajo de la estimación esperada para ese mes según el presupuesto reformulado del Estado, de 73,213.9 millones de pesos, una muestra de la ponderación de ese sector en los resultados finales de ese período, incluidas las recaudaciones totales, que también habrían quedado por debajo de los 904,798.5 millones de pesos trazados como meta y que fueron superados en un 101 %.

El ITBIS crece 4.1 %

En términos nominales, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS) concentró la mayor ponderación de la recaudación con 216,389.5 millones de pesos, el 23.6 % del total retenido. Esto representó un crecimiento de 4.1 % respecto a los 207,946.3 millones de 2024.

Según el informe de la DGII, las operaciones totales y gravadas presentaron un incremento de 10.7 % y 5.7 %, respectivamente, con un mayor dinamismo en actividades económicas como comercio (4.4 %), hoteles, bares y restaurantes (7.7 %) y comercio de vehículos (5.8 %).

Solo en diciembre, la recaudación del ITBIS fue de 19,749.5 millones de pesos, superior a los 17,539 millones gravados en el 2024 en un 12.6 %.

Desempeño del ISR

En tanto, el impuesto sobre la renta a las personas físicas (ISR) se situó en 133,206.8 millones de pesos, 16,705.7 millones por encima de los 116,501.1 millones del año pasado, para un crecimiento de 14.3 %.

En este tributo, el componente de mayor peso en el ISR retenido al salario de los trabajadores, que totalizó 105,036.1 millones de pesos a lo largo del año -con 9,283.8 millones de pesos recaudados solo en diciembre-, para un aumento de 14.9 % si se compara con lo recaudado en el 2024, de 91,423.7 millones de pesos.

Este aumento se debe a que la cantidad de asalariados gravados creció en un 18.2 % lo que, a su vez, empujó al alza los montos retenidos en un 16.2 %.

De su lado, el impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre los activos sumaron 198,190.4 millones de pesos el año pasado, 3.4 % más que los 191,606.2 millones del 2024.

Otros tributos Además de estos impuestos –que tienen un peso significativo en las recaudaciones estatales– otros tributos mostraron variaciones positivas que también incidieron en el resultado final. Este es el caso del impuesto sobre el traspaso de los bienes inmuebles, que cerró el 2025 con 16,346 millones de pesos en total, elevándose 15.9 % más que los 14,105.2 millones de pesos colectados el año pasado.Asimismo, el impuesto sobre la propiedad inmobiliaria creció 12.8 %, al pasar de 5,348.6 millones de pesos en el 2024 a 6,032.1 millones en 2025.Lo gravado sobre las rentas al exterior-que comprende pagos e intereses- acumuló 27,892.6 millones a diciembre pasado, un 10.7 % más que los 25,191.3 millones del 2024, mientras que las retenciones por concepto de multas, recargos, intereses y sanciones alcanzó los 9,890.8 millones, un incremento de 28.7 % si se le compara con los 7,684 millones de pesos del 2024.

Aduanas recauda 3.69 % más el año pasado

Aunque Impuestos Internos concentró el 75.4 % de los ingresos recaudados por el Estado dominicano el año pasado, las aduanas también tuvieron un peso relevante, al aportar el 21.8 % del total.

Las recaudaciones de la Dirección General de Aduanas (DGA) se situaron en 264,089.7 millones, 9,402.6 millones por encima de los 254,687.1 millones del 2024, para un alza de 3.69 %.

A pesar de ser un monto positivo, este quedó 16,533.7 millones por debajo de la meta de recaudación, estimada en 280,623.4 millones de pesos, por lo que la entidad logró un cumplimiento de 94.1 %.

En un informe, Aduanas explica que la meta fue establecida bajo el supuesto de un crecimiento económico de 4.75 % para el año pasado, sin embargo, la economía apenas se expandió 2.1 % en los primeros once meses del 2025.

A este factor se suman que las importaciones nacionales cayeron un 0.18 %, con un crecimiento de apenas 0.73 % de las importaciones petroleras.

Aún así, Aduanas implementó estrategias para eficientizar sus recursos y lograr ahorros administrativos que le permitieron transferir hasta 4,100 millones de pesos adicionales al Estado, para un total de 268,189.7 millones en contribuciones durante el año pasado.

Si se suman las retenciones de la Tesorería Nacional -que representaron el 2.8 % del total- los ingresos del Estado ascendieron a 1 billón 211,970.9 millones de pesos en el 2025.