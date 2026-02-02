El oro y la plata caen un 4 % y un 8 %, respectivamente, pero mejoran su desplome inicial

El viernes, el oro ya cerró con una fuerte caída del 8,95 %, en la que fue su peor sesión desde el 15 de abril de 2013. ( FUENTE EXTERNA )

El precio del oro, considerado activo refugio en momentos de incertidumbre económica, y el de la plata caen más de un 4,6 % y un 8 %, respectivamente, después de registrar fuertes descensos durante el inicio de la jornada y de la semana pasada.

Según datos de Bloomberg recogidos por EFE, a las 17.30 horas de este lunes (16.30 GMT), el oro bajaba el 4,67 % y se cambiaba a 4.665,55 dólares la onza.

No obstante, el metal amarillo ha llegado a descender durante la sesión un 10 %, hasta tocar un mínimo intradía en los 4.402,95 dólares.

El viernes, el oro ya cerró con una fuerte caída del 8,95 %, en la que fue su peor sesión desde el 15 de abril de 2013.

De esta manera, el oro se aleja de los máximos históricos que alcanzó el pasado día 29 de enero, en los 5.595,47 dólares.

El precio de la plata

El precio de la plata también sufre importantes caídas por encima del 8 %, hasta los 78,35 dólares la onza, después de llegar a perder esta mañana un 16 % (mínimo en 71,38 dólares).

El pasado viernes, la plata se hundió un 26,36 %, una caída inédita desde que hay registros oficiales, en 1976.

La caída más abultada de la plata al cierre de una sesión fue el 27 de marzo de 1980, cuando se dejó un 18,58 %, según datos de Bloomberg.

Con estos dos días de fuertes caídas, la plata pierde más del 35 % desde los récords que alcanzó el 29 de enero, en los 121,65 dólares.

El oro también cede un 16,6 % desde los máximos del pasado 29 de enero.

El analista de XTB Adrián Hostaled ha explicado que esta tendencia del precio del oro "sugiere un ajuste de conjunto en los metales preciosos tras un periodo muy intenso de compras como refugio".

Según Manuel Pinto, analista de XTB, el metal dorado se ha visto afectado por el anuncio de Kevin Warsh como futuro presidente de la Reserva Federal estadounidense (Fed) en sustitución de Jerome Powell.

"El oro y la plata pueden sufrir nuevas correcciones, al igual que el bitcóin, al descontarse la apreciación del dólar, la subida en la rentabilidad de los bonos y la reducción de liquidez del mercado, mientras los bancos surgen como una nueva oportunidad", ha matizado Pinto.

Los analistas de eToro también han subrayado que la noticia de que Kevin Warsh podría ser nominado como presidente de la Fed fortaleció el dólar y modificó las expectativas de políticas monetarias, lo que desencadenó ventas forzadas del oro ante la disminución de la liquidez.

En opinión de eToro, pese a las caídas, los fundamentos del oro se mantienen intactos, ya que los bancos centrales continúan anclando la demanda.

En cuanto a la plata, los expertos de la firma consideran que es diferente al oro, ya que sigue siendo más frágil después de un exceso especulativo.