Piden euro digital en línea y sin conexión

El euro digital buscará reducir la fragmentación de pagos en la UE. ( FUENTE EXTERNA )

El pleno del Parlamento Europeo defendió ayer que el proyecto para crear un euro digital es "esencial" para el refuerzo de la "soberanía monetaria" de la UE, y subrayó debería estar disponible tanto online como en situaciones sin conexión a Internet.

Los eurodiputados incluyeron esta consideración en su informe anual sobre las actividades del Banco Central Europeo a través de dos enmiendas las cuales han salido adelante con un importante respaldo del hemiciclo.

Respaldo mayoritario en el hemiciclo

En una de ellas, la Eurocámara ve "esencial" el proyecto para crear el euro digital, especialmente "en un contexto de gran incertidumbre geopolítica y dependencia excesiva de infraestructuras de pago" de terceros países.

Te puede interesar El euro termina 2025 revalorizado frente al dólar por las debilidades estadounidenses

"Resulta esencial para reforzar la soberanía monetaria de la Unión, reducir la fragmentación de los pagos minoristas y apoyar la integridad y la resiliencia del mercado único", apuntaron en la enmienda aprobada con 438 votos a favor, 158 en contra y 44 abstenciones.

Acceso universal y aceptación comercial

En la otra destacaron que el euro digital "debe contribuir a salvaguardar el acceso universal a los pagos y a alcanzar una amplia aceptación por parte de los comerciantes ubicados en toda la UE".