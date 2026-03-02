Repuntan los rendimientos de los bonos estadounidenses tras ataque de EE.UU. e Israel a Irán

Antes de este mediodía el rendimiento del bono a 10 años subía un 4 %, el de 30 años un 4.7 %, el de 2 años un 3.5 % y el de 1 año un 3.5 %. ( SHUTTERSTOCK )

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidenses repuntaban este lunes hasta un 4 %, pese a los ataques que Estados Unidos e Israel lanzaron contra Irán el fin de semana.

A las 11:30 hora local (16:30 GMT), el rendimiento del bono a 10 años subía un 4 %, el de 30 años un 4.7 %, el de 2 años un 3.5 % y el de 1 año un 3.5 %.

Según los analistas, los inversores tienden a recurrir a activos refugio como la deuda de EE.UU. en contextos de tensiones geopolíticas, pero hoy pesó el temor a un conflicto prolongado entre el país norteamericano y la nación persa.

Además, la subida del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés), que avanzaba un 6 %, incrementó las preocupaciones por una subida de la inflación y ayudó a impulsar el rendimiento de los bonos, de acuerdo con CNBC.

El analista Tom Essaye apunta hoy en su informe diario Sevens Report que el ataque a gran escala contra Irán añade más incertidumbre geopolítica a los mercados mundiales, pero se mostró optimista y opinó que, a menos que la situación "se deteriore", este no influirá demasiado en las acciones.

EE.UU. lanzó el sábado, en coordinación con Israel, la Operación Furia Épica, con ataques iniciales que se saldaron con la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y gran parte de su cúpula militar.

En respuesta, Irán atacó a los países del Golfo con presencia militar estadounidense.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presumió este lunes del éxito de su operativo militar contra Irán y advirtió de que aún no han lanzado la "gran oleada" de ataques, que podría llegar "muy pronto".

El aumento en Wall Street

En este contexto, en el mercado de deuda, el rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subía con respecto al cierre del viernes, situándose en 4.02% frente al 3.94%.

El papel a dos años, más sensible a la coyuntura, también avanzaba, hasta el 3.45% frente al 3.38%.