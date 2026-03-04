Una mujer con una canasta de compra en un supermercado. ( FUENTE EXTERNA )

La inflación sigue siendo la principal preocupación financiera de los dominicanos (57 %), junto con la ansiedad relacionada con la estabilidad laboral (47 %), aunque ambos indicadores se ubicaron ligeramente por debajo de los niveles de 2024, cuando alcanzaron 59 % y 52 %, respectivamente.

Los patrones de comportamiento reflejaron una confianza cautelosa. Más consumidores redujeron su gasto discrecional en el cuarto trimestre del año pasado (54 %, dos puntos porcentuales más que en 2024), aceleraron el pago de deuda (31 %, ocho puntos porcentuales más) y fortalecieron sus ahorros de emergencia (21 %, tres puntos porcentuales más).

RELACIONADAS

Así lo recoge el estudio Consumer Pulse 2025, del cuarto trimestre del año anterior, elaborado por TransUnion, que explora cómo han cambiado las finanzas personales de los consumidores y qué esperan hacia el futuro.

Seguirán reduciendo gastos

De cara al futuro, el 39 % espera reducir el gasto discrecional (dos puntos porcentuales más que en el cuarto trimestre de 2024) y el 30 % planea disminuir compras de alto valor (cuatro puntos porcentuales más).

"Este entorno ha impulsado el optimismo de los dominicanos, pese a las preocupaciones por la inflación y la seguridad laboral. También queda claro que el acceso al crédito y una gestión financiera activa son esenciales para fortalecer la confianza de los consumidores", declaró Danilda Almánzar, gerente general de TransUnion para República Dominicana.

Sin embargo, entre los hallazgos se evidencia que los dominicanos navegaron un panorama financiero estable, con un optimismo cauteloso, en el cuarto trimestre de ese año: casi tres de cada cuatro (73 %) se sintió optimista frente a sus perspectivas financieras para los próximos 12 meses y casi cuatro de cada cinco (79 %) esperaba un crecimiento de sus ingresos para este año.

La investigación precisa que los comportamientos de compra también evidenciaron cómo los dominicanos se adaptaron al entorno económico actual: el 53 % buscó descuentos con mayor frecuencia, el 34 % eligió comercios de menor costo, el 26 % optó por marcas genéricas y el 21 % aprovechó ofertas con tarjetas de crédito.