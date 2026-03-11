Dolarizar parte de los ahorros e invertir en esa moneda: las alternativas ante la incertidumbre

Dolarizar una parte de los ahorros y realizar inversiones en la moneda estadounidense son las mejores de las alternativas para preservar el poder adquisitivo del dinero en medio de la situación de incertidumbre mundial, desatada por la guerra que libran Estados Unidos, Israel e Irán en Medio Oriente, un conflicto que ya afecta los precios de los hidrocarburos.

El consultor en finanzas y economista Jesús Geraldo Martínez sugirió que una persona que tiene “un dinerito” y busca generar ingresos con el menor nivel de riesgo puede considerar certificados financieros en dólares en bancos múltiples, fondos de inversión en esa misma moneda o bonos internacionales de bajo riesgo, ofrecidos a través de puestos de bolsa.

“Estos instrumentos permiten recibir rendimientos relativamente estables y, al mismo tiempo, mantener el capital en una moneda fuerte. En el contexto actual de tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados, tener una parte del patrimonio en dólares puede ser una estrategia prudente para preservar el poder adquisitivo”, explicó.

Martínez declaró que la inversión de una parte del dinero en dólares ayuda a proteger el valor del ahorro frente a la incertidumbre internacional y posibles presiones cambiarias.

A enero de este año, en el sistema financiero dominicano habían ahorrado en dólares el equivalente a 946,302 millones de pesos, equivalente al 29.2 % del total de las captaciones del público, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancos.

En momentos de incertidumbre, los inversores venden activos de riesgo como las acciones y se refugian en otros como el dólar o el oro.

Apreciación del peso

Aunque el peso dominicano se estuvo apreciando ante el dólar estadounidense en los primeros dos días laborables de marzo, llegando incluso a venderse por debajo de los 60 pesos por dólar, desde mediados de la semana pasada la divisa volvió a apreciarse.

Este martes la moneda extranjera cerró ofertándose al público en el mercado spot a 61.75 pesos mientras que se compraba a 60.88, según los registros del Banco Central de la República Dominicana (BCRD).

A pesar de la subida de los últimos días, el dólar no alcanza el valor registrado a inicios del 2026, cuando se cotizó 63.55 pesos la venta, de acuerdo con las estadísticas del BCRD.