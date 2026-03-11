Bonos soberanos o corporativos: entre las opciones para protegerse frente a la volatilidad

Los instrumentos de renta fija, como bonos soberanos o corporativos, además de los certificados financieros en dólares, figuran entre las opciones financieras oportunas de quienes buscan proteger sus ahorros ante la volatilidad internacional que pudiera afectar los mercados por el conflicto en Medio Oriente.

La directora ejecutiva de la Asociación de Puestos de Bolsa de la República Dominicana (APB), Katty Cepeda, precisó que ante escenarios como el actual, los inversionistas tienden a inclinarse por opciones que ofrecen mayor previsibilidad en sus flujos y menor volatilidad relativa.

"Dentro del mercado de valores dominicano, esto puede incluir (los instrumentos de renta fija) bonos soberanos, bonos corporativos y participaciones en fondos de inversión, que canalizan recursos hacia activos con perfiles de riesgo más conservadores", explicó.

A pesar del contexto global, Cepeda apuntó que estas no necesariamente se trasladan de forma directa o inmediata al mercado local, el cual cuenta con fundamentos propios, regulación y dinámicas particulares.

"Por ello, más que buscar un único instrumento específico, lo más recomendable en momentos de incertidumbre es mantener portafolios diversificados y tomar decisiones de inversión basadas en el perfil y horizonte de cada inversionista, preferiblemente con la orientación de intermediarios autorizados del mercado de valores", declaró.

Inversiones en dólares

Sobre la opción de invertir en dólares, la ejecutiva de la APB recomendó evaluar las decisiones de inversión dentro de una estrategia integral y diversificada, considerando la asesoría de profesionales autorizados del mercado.

"Es importante señalar que la decisión de invertir en dólares o en moneda local depende de múltiples factores individuales, como el horizonte de inversión, los compromisos financieros del inversionista y su tolerancia al riesgo. En el caso de la República Dominicana, el mercado de valores ofrece alternativas, tanto en pesos dominicanos como en dólares, lo que permite estructurar portafolios diversificados, según las necesidades de cada inversionista", resaltó.

Recientemente, el consultor en finanzas y economista Jesús Geraldo Martínez sugirió que una persona que tiene "un dinerito" y busca generar ingresos con el menor nivel de riesgo puede considerar certificados financieros en dólares en bancos múltiples, fondos de inversión en esa misma moneda o bonos internacionales de bajo riesgo, ofrecidos a través de puestos de bolsa.

"Estos instrumentos permiten recibir rendimientos relativamente estables y, al mismo tiempo, mantener el capital en una moneda fuerte. En el contexto actual de tensiones geopolíticas y volatilidad en los mercados, tener una parte del patrimonio en dólares puede ser una estrategia prudente para preservar el poder adquisitivo", explicó.