Ministro de Hacienda: el país está blindado para enfrentar efectos de la guerra

Las finanzas del Gobierno dominicano tienen la capacidad de poder enfrentar la crisis de precios que derive del conflicto bélico en Medio Oriente y de cumplir con sus compromisos crediticios externos, según aseguró este lunes el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.

No obstante, a pesar de que Díaz comunicó que se han identificado partidas en el Presupuesto General del Estado que pudieran destinarse al subsidio a los combustibles, adelantó que se estudiarían aumentos de precios cuando sea necesario.

"Hay que entender que no podemos subsidiarlo todo. Vamos a hacerlo de manera razonable. Como es un subsidio generalizado (el de los combustibles), el 50 por ciento se lo lleva el 20 por ciento más rico de la población. Ese 20 por ciento deberá pagar un poco más", advirtió, al tiempo de señalar que ese aumento de precio debe ser gradual y razonable.

El funcionario afirmó que todos los países van a cargar con las consecuencias del conflicto armado que enfrenta a Estados Unidos e Israel con Irán y que ha provocado daños en la infraestructura petrolera en algunas naciones productoras de crudo en el Golfo Pérsico.

"Aquí no es solo un tema de que el precio (del petróleo) está subiendo, puede haber desabastecimiento. Tenemos que ver qué pasará en el mercado mundial de los alimentos, de los fertilizantes, en insumos como el maíz, la soya y el trigo. Estamos hablando de una crisis que puede ser de proporciones gigantescas", apuntó.

Sin embargo, el responsable de las finanzas públicas del país llamó a estar tranquilos porque el Estado cuenta con solvencia y financiamiento, debido a que de manera precautoria el Ministerio de Hacienda "prácticamente financió el año completo en el primer trimestre".

"El Ministerio de Hacienda está preparado para enfrentar esta crisis. Tenemos suficientes depósitos en el sistema financiero y en el Banco Central tenemos divisas, más de 3,000 millones de dólares para hacer frente a los compromisos en dólares. El Gobierno tiene liquidez, solvencia, tenemos acceso a fuentes (de financiamiento) y si tenemos que incrementar el déficit por esto para evitar que la inflación suba lo menos posible, lo haremos", subrayó.

Impacto menor

El titular de Hacienda y Economía del país sostuvo que el impacto de la guerra el sector eléctrico dominicano sería menor que en otras crisis similares, en caso de que se produjese un aumento del gas natural y del carbón, ambas fuentes de generación de energía.

De acuerdo con Magín Díaz esto es producto de que la Central Termoeléctrica Punta Catalina aseguró el precio del carbón para el año completo y que "muchos" precios del gas natural están fijos por contratos por los próximos meses.

Concentrados en la crisis

Luego de indicar que por el momento están enfocados en atender la crisis, el ministro Magín Díaz descartó que se produzcan discusiones sobre una posible reforma fiscal.

"Estamos concentrados en esto y si hay un momento para retomar la discusión (de la reforma), lo haremos, pero todas nuestras energías están concentradas en este problema. Hacer reforma en esta época es difícil", manifestó.

El funcionario se expresó en estos términos al participar en una entrevista en el programa radial El Sol de la Mañana.