La Fed inicia una reunión sobre tipos de interés en plena encrucijada por guerra con Irán

La Reserva Federal (Fed) inició este martes su segunda reunión de 2026 para decidir sobre los tipos de interés, en un contexto marcado por la nueva coyuntura derivada de la guerra contra Irán y su impacto en los precios del crudo, la inflación y las expectativas de crecimiento económico.

Los mercados esperan que mañana la Fed mantenga los tipos sin cambios, pese a que este lunes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió una reunión de emergencia a propósito de la crisis de la guerra con Irán para abordar una bajada de tipos inmediata.

Las direcciones contrapuestas que podrían tomar los datos de inflación y del Producto Interior Bruto (PIB), junto con la corriente de fondo que representa la irrupción de la inteligencia artificial (IA) en algunos sectores del mercado laboral, configuran un escenario complejo para los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed.

"La guerra (de Irán) representa un choque 'stagflacionario' de la economía estadounidense en el corto plazo", indica Michael Pearce, economista jefe de Oxford Economics, quien recuerda que antes del comienzo de la guerra conjunta de EE.UU. e Israel contra Irán el 28 febrero, el mercado laboral estaba estabilizado y la inflación seguía una tendencia descendente.

Los analistas, en general, no han cambiado por el momento sus expectativas de recortes de tipos de interés para este año y siguen esperando alrededor de dos recortes de 25 puntos básicos en 2026, pese a que Trump sigue insistiendo en que es necesario un estímulo mayor en forma de bajada del precio del dinero.

Los datos macroeconómicos más recientes, que no tienen en cuenta todavía el impacto de un barril de petróleo por encima de los 96 dólares y en riesgo de consolidarse por encima de los 100, no pintan un cuadro muy halagüeño para la economía estadounidense.

Perspectivas económicas

En febrero Estados Unidos perdió 92.000 empleos, el segundo peor dato en más de un año, mientras que el crecimiento del último trimestre de 2025 fue revisado fuertemente a la baja hasta un 0,7 % en tasa anualizada, mientras que la inflación se mantuvo sin grandes cambios en el 2,4 % en febrero.

Esta será la penúltima reunión para el presidente de la Fed, Jerome Powell, antes de su esperada salida en mayo, aunque el final de su gestión podría retrasarse si el nominado por Trump para sustituirle, Kevin Warsh, no consigue la confirmación del Senado con la suficiente premura.

Powell ha aguantado con templanza más de un año de presiones constantes por parte de Trump para que acelere la bajada de tipos y ha respondido que las decisiones las tomará basadas en los indicadores más relevantes y no en presiones políticas.

La Fed ha mantenido los tipos sin cambios en lo que va de año tras tres recortes consecutivos de 25 puntos básicos a finales de 2025, con lo que los tipos de interés se mantienen en la horquilla entre el 3,5 y el 3,75 %.

No obstante, en la pasada reunión en enero, algunos miembros del FOMC mostraron sus divisiones sobre la marcha de la economía, algo que podría replicarse en las conclusiones del miércoles.

Según Gregory Daco, economista jefe de EY-Parthenon, la Fed va a revisar al alza las previsiones de inflación a medio plazo, con un impacto solo marginal debido a los precios de la energía, algo que "hace totalmente plausible que no haya ni un solo recorte de tipos en todo este año".