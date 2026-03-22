El Banco Central concluye su Semana Económica y Financiera alcanzando 10,082 visitantes

Estudiantes participantes en la Semana Económica y Financiera. ( FUENTE EXTERNA )

El Banco Central de la República Dominicana (BCRD) concluyó la versión número 12 de su Semana Económica y Financiera 2026.

En esta edición, como parte del programa de responsabilidad social Aula Central, que se integra al movimiento internacional Global Money Week, el evento alcanzó los 10,082 visitantes, quienes recibieron capacitación y orientación por parte de 58 instituciones públicas y privadas que organizaron 181 actividades educativas en las oficinas del BCRD en Santo Domingo y Santiago, y en los centros culturales Eduardo León Jimenes (Santiago) y Perelló (Peravia).

La institución ha logrado impactar a 61,603 visitantes, que participaron en más de 1,000 actividades durante las 12 ediciones del evento, que se inició en el año 2014.

Durante la actividad, el gobernador del BCRD, Héctor Valdez Albizu, resaltó que la Semana Económica y Financiera es una plataforma que impulsa la inclusión financiera en el país.

Definió el evento como "un motor transversal" que "permite contribuir con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles ordenados por las Naciones Unidas, fundamentalmente los vinculados a reducir la pobreza, fomentar la igualdad de género y potenciar el crecimiento económico".

En el marco de la actividad se pusieron en circulación las obras infantiles: "El Señor Fondo", versión comic, de AFP Crecer; "El Plan de Al, Can y Zin", de AFP Siembra; y "Rojilandia", del Banco Central, las cuales promueven y educan sobre economía y finanzas en los niños.

De acuerdo con una nota de prensa, el objetivo de las obras literarias es fortalecer la educación financiera desde edades tempranas, todo esto en consonancia con el lema de esta edición: "Smart Money Talks", que promueve una relación consciente e informada con el dinero.

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Centros culturales

La Semana Económica y Financiera 2026 se distinguió, además, por la expansión de su cobertura geográfica, desarrollando actividades simultáneas con dos días en el Centro Cultural Perelló y, por primera vez, con cuatro días, en el Centro Cultural Eduardo León Jimenes, en Santiago.

En esta edición participaron 58 instituciones del sistema financiero, organismos públicos, entidades académicas y organizaciones no gubernamentales.